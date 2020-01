Vice-governador visita instalações da 2ª Central de Atendimentos da Capital

Acompanhado do secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Barbosa Sampaio, o vice-governador do Estado, Wanderlei Barbosa, realizou nesta terça-feira, 27, uma visita às instalações da 2ª Central de Atendimentos da Capital (2ª CAPC), localizada em Taquaralto, região sul de Palmas. Com a proposta de melhorar o atendimento dos usuários dos serviços da Polícia Civil, a unidade passou por uma ampla reforma, que durou pouco mais de 30 dias, e desde a segunda-feira, 20, retomou o atendimento ao público.

De acordo com o Vice-governador, é uma grande satisfação perceber os investimentos do Governo do Estado na melhoria dos atendimentos à comunidade. “Este é mais um ambiente de trabalho com infraestrutura adequada. Nossa proposta é melhorar as unidades policiais não só na Capital, mas também no interior”, ressaltou Wanderlei Barbosa.

Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, as melhorias nas unidades policiais vêm sendo executadas desde 2019. “Queremos agradecer à nossa equipe que tem se empenhado em promover as melhorias nesta unidade, que está localizada numa das regiões mais populosas da Capital. Com isso, melhoramos as condições de trabalho e o conforto aos usuários dos nossos serviços”, afirmou.

A delegada-geral Raimunda Bezerra ressaltou a importância da reforma, destacando que ela traz a humanização do atendimento. Na oportunidade, ela informou que as unidades instaladas no local contarão com dispositivos audiovisuais para coleta de depoimentos.

Melhorias

Para o delegado plantonista Túlio Mota, as novas instalações promovem celeridade nos procedimentos policiais. “A comunidade nos procura em momentos de necessidade. Então nada mais correto que ser atendida em um ambiente que tenha condições de conforto e segurança”, afirmou.

Estrutura

O prédio abriga também as instalações da 5ª Delegacia de Polícia Civil e da 2ª Delegacia de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo (2ª DEIMPO). Com exceção da 2ª CAPC, que funciona em regime de 24 horas, os atendimentos na 5ª DPC e na 2ª DEIMPO serão realizados no horário das 8 às 18 horas.