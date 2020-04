Vacina da Gripe: começa hoje a segunda etapa da campanha em Porto

Com a antecipação da Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza do Ministério da Saúde, que visa minimizar os possíveis impactos da doença sobre os serviços de saúde, servidores do Sistema Penitenciário e Prisional, pessoas privadas de liberdade, servidores do Sistema Socioeducativo e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa começam a ser imunizados nesta quinta-feira, 16. Esta é a segunda etapa da campanha, que tem o objetivo de proteger a população contra a gripe H1N1.

No Sistema Penitenciário e Prisional, pessoas privadas de liberdade serão imunizadas dentro das próprias unidades prisionais. De acordo com a gerente de Assistência Educacional e Saúde ao Preso e Egresso da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), Marluce Oliveira, a imunização será realizada de acordo com a disponibilidade das equipes de saúde. “A gerência de cada unidade prisional está realizando o agendamento do seu dia de vacinação com a UBS [Unidade Básica de Saúde], que irá disponibilizar uma equipe para ir até o local. Esse agendamento ocorre de acordo com a disponibilidade da equipe da saúde da UBS e da equipe de segurança da casa penal”, explica.

Já a imunização dos servidores poderá ser realizada na própria unidade prisional, desde que o mesmo esteja no plantão no dia da vacinação. Caso não seja imunizado na casa penal, o servidor deve comparecer à Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, portando documento que comprove o vínculo com o sistema prisional, como a carteira funcional ou uma cópia do contracheque.

Sistema Socioeducativo

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa, e os servidores que atuam no Sistema Socioeducativo também estão no grupo prioritário da segunda etapa da vacinação contra influenza. Diante disso, está sendo realizada a articulação entre o Núcleo de Saúde do Sistema Socioeducativo da Seciju e as unidades básicas de saúde referentes ao território de cada uma das nove unidades socioeducativas do Tocantins.

Os servidores que atuam no sistema socioeducativo também poderão ser imunizados nas próprias unidades durante o plantão de trabalho ou em unidades básicas de saúde, com a apresentação de comprovante de vínculo com o sistema socioeducativo.

A responsável pelo Núcleo de Saúde do Sistema Socioeducativo, Daniela Aparecida, ressalta que o objetivo é imunizar o máximo possível de adolescentes. “Nossa intenção é vacinar 100% dos adolescentes que estão nas unidades socioeducativas. Por isso, é válido ressaltar que as relações entre as unidades básicas de saúde e as unidades socioeducativas já são muito próximas, então a equipe de enfermagem responsável por cada centro de internação já realizou o contato com as equipes de saúde, informando a quantidade de adolescentes e servidores para separação da dosagem correta das vacinas”, enfatiza.

Outros grupos atendidos

A segunda etapa da vacinação também inclui como grupos prioritários os profissionais das demais forças de segurança e salvamento, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com outras condições clínicas especiais, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.