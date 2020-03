Universidades do Tocantins suspendem aulas, já outras adotam medidas de prevenção

O Centro Universitário Católica do Tocantins (UniCatólica), a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), a Faculdade Serra do Carmo (FASEC) e o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) aderiram ao pedido do governador do Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), de suspender as aulas nas instituições. Na UniCatólica, não haverá aulas presencias no período de 14 a 21 de março. Isso se deve à necessidade de se prevenir possíveis infecções pelo novo coronavírus.

Conforme publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 13, o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, determina a suspensão, pelo período de 16 a 20 de março de 2020 (na semana que vem), de todas as atividades educacionais nas unidades escolares da Rede Pública Estadual de Ensino e na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins).

“Para que não haja prejuizo no cumprimento da carga horária semestral, os professores postarão atividades e conteúdos no ambiente virtual”, disse Helenes Oliveira de Lima, reitor do Centro Universitário Católica do Tocantins nesta sexta-feira, 13.

IFTO

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) também publicou nesta sexta-feira, 13, a Portaria nº 319/2020/REI/IFTO que suspende preventivamente as aulas na instituição, durante o período de 16 a 20 de março, acerca do estado de pandemia causado pelo COVID-19. As atividades administrativas continuarão sendo realizadas normalmente a fim de organizar planos de trabalho, caso, futuramente, haja suspensão de todas atividades na instituição.

Também foi publicada a Portaria nº 317/2020/REI/IFTO que estabelece medidas no âmbito da instituição a respeito da Declaração de Emergência em Saúde Pública pelo Ministério da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

O documento informa à comunidade interna que estão suspensos temporariamente os eventos institucionais programados para serem realizados no âmbito do IFTO e recomendada a utilização de meios eletrônicos, como videoconferência e outros, para a substituição de encontros e reuniões em conformidade ao que é orientado pela Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, do Ministério da Economia.

Álcool em gel

O IFTO disse ainda intensificará a higienização de ambientes e materiais de uso coletivo (maçanetas, equipamentos, mesas, corrimão, etc.). Serão disponibilizados álcool em gel para higienização pessoal e, oportuniza a colaboração da comunidade na higienização dos ambientes. Também foi criado um Comitê de Risco, formado pela equipe gestora e profissionais da saúde, para avaliar e monitorar as próximas ações.

O Instituto vai encaminhar, frequentemente, à comunidade interna, por meio dos seus canais oficiais de comunicação, as medidas recomendadas pelos órgão competentes, bem como repassar as orientações de prevenção ao novo coronavírus e novas deliberações.

Para mais detalhes sobre as recomendações acima e outras informações relacionadas ao COVID-19, acesse o site https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus ou baixe o aplicativo Coronavirus – SUS, disponível nos sistemas iOS e Android.

UFT mantem atividades acadêmicas e administrativas

Já o Comitê de Governança da Universidade Federal do Tocantins (UFT) discutiu, na tarde de quinta-feira, 12, a divulgação de recomendações visando o enfrentamento da Covid-19 (novo coronavírus) e também para atender à Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020 do Ministério da Economia. Na UFT, as atividades acadêmicas e administrativas da Universidade continuam ocorrendo normalmente, por enquanto.

Entretanto, a universidade entende que a divulgação de informações relacionadas à prevenção é essencial neste momento e, por isso, está dando início à uma campanha informativa de boas práticas de higiene e orientações sanitárias básicas que são benéficas contra a disseminação da Covid-19 (novo Coronavírus). A campanha estará presente no Portal da UFT, em suas redes sociais e com a distribuição de material informativo nos câmpus e pelos e-mails institucionais.

As recomendações da UFT:

. Sugere-se o cancelamento de viagens não essenciais (para dentro do Brasil ou para o exterior) de professores, estudantes ou servidores técnico-administrativos, até que a situação se mostre mais adequada em termos de segurança;

> Que aos integrantes da comunidade acadêmica da UFT (docentes, discentes ou técnicos) que tenham retornado de viagens de locais onde tenham sido comprovados casos positivos, ainda que sem apresentar sintomas (assintomáticos), seja indicada a permanência em quarentena domiciliar produtiva (14 dias), a menos que razões operacionais importantes exijam sua presença em ambientes acadêmico ou laboral.

. Os casos devem ser relatados às autoridades de saúde locais para monitoramento clínico e dos sintomas, sempre que possível, afastados do contato com pessoas vulneráveis

FASEC

A Faculdade Serra do Carmo (FASEC) também lançou a Semana de Atividades Híbridas com o objetivo de implementar medidas preventivas, pautada no combate à propagação do Covid-19 (novo Coronavirus) e nas recomendações e determinações das autoridades de saúde locais e nacionais. Assim, informa que:

. Nos dias 16 a 20 de março de 2020 as atividades letivas presenciais serão substituídas por atividades híbridas, ou seja, semipresenciais, com uso de tecnologias e/ou de acordo com o regime especial de exercícios domiciliares, nos termos do Decreto n. 1.044/1969.

. As atividades serão repassadas pelos professores por meio do Portal do Aluno. Dúvidas sobre as atividades, os acadêmicos podem procurar os coordenadores dos cursos ou professores das disciplinas.

. As atividades administrativas serão mantidas, com horário de funcionamento das 8h30 às 12h30 e das 16h às 20h.

. Neste período, a biblioteca funcionará no ambiente virtual, que pode ser acessado por meio do Portal da instituição: serradocarmo.edu.br.

T1 Notícias