TSE tem até 31 de agosto para divulgar limites de gastos para candidatos a prefeito e vereador

O Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação (CETI) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) reuniu-se novamente na manhã desta quarta-feira, 22, para dar continuidade ao planejamento estratégico e discutir a possibilidade de adoção do Sistema Único de Informação do Ministério Público (SIM) do Rio Grande do Sul (MPRS).

Por deliberação, o CETI decidiu por fazer um levantamento da viabilidade financeira e operacional para a implantação do sistema no MPTO. O resultado deste estudo será avaliado em outra reunião marcada para o dia 28 de agosto.

O sistema gaúcho, que concentra procedimentos extrajudiciais, judiciais, Processo Judicial Eleitoral e o Sistema Eletrônico da Execução Unificado foi apresentado ao CETI, por meio de videoconferência, no último dia 17, por integrantes do MPRS, quando foram expostas as funcionalidades e as questões técnicas do sistema.

A reunião desta quarta-feira foi presidida pelo chefe de gabinete da PGJ, Celsimar Custódio, e contou com a participação dos demais integrantes do comitê, formado por representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral, Associação Tocantinense do Ministério Público, Diretoria-Geral e área de Tecnologia da Informação.