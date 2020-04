Trecho da TO-050, entre Palmas e Porto Nacional, recebe serviço de roçagem

O Governo do Estado, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), inicia nesta terça-feira, 28, o serviço de roçagem mecanizada nas margens da TO-050, trecho entre Palmas e o município de Porto Nacional, com cerca de 60 km.

O trabalho está sendo executado pela equipe da Residência Rodoviária de Porto Nacional. Embora a presença do pessoal e das máquinas não interrompa o tráfego, pede-se atenção a quem trafegar pelo trecho durante os próximos dias. A conclusão dos serviços permitirá, aos motoristas, uma melhor visibilidade do tráfego, contribuindo para a segurança viária.

Esse trecho entre Palmas e Porto Nacional é uma importante via de escoamento da produção estadual e de acesso à Capital do Estado, por isso, vem recebendo manutenções periódicas nesse período chuvoso. De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura, Juliana Passarin, a última intervenção feita pelas equipes da Ageto aconteceu no fim de janeiro deste ano. “No período de chuvas, as rodovias exigem maior atenção. O Governo está mantendo um trabalho constante de intervenções, tentando diminuir ao máximo qualquer impacto negativo que as chuvas possam trazer aos usuários”, reforçou.

Tapa-buraco

Além disso, as equipes da Residência Rodoviária de Porto Nacional estão realizando os serviços de tapa-buracos em outros trechos no perímetro urbano de Porto Nacional.

Ainda na TO-050, uma equipe técnica está realizando o serviço de tapa-buracos no trecho do Anel Viário, com cerca 7 km. Outra equipe está fazendo a manutenção do trecho da TO-020, que leva ao atracadouro da Balsa de Porto Nacional. A previsão é de que ambos sejam concluídos ainda nesta terça-feira.