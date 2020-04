Tocantins: Polícia Civil recupera objetos furtados em Taguatinga

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, coordenou na tarde desta terça-feira, 31, reunião por videoconferência do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 (novo Coronavírus). Durante a reunião os integrantes do comitê reforçaram a necessidade do isolamento social, como forma de evitar o contágio em larga escala no Estado, e debateram as ações em execução para minimizar os efeitos da pandemia no Tocantins.

“O momento é difícil, e uma das dificuldades é fazer com que as pessoas entendam a necessidade de ficar em casa”, enfatizou o Governador, destacando a importância de todos os envolvidos fazerem a sua parte no convencimento da população. Ele destacou que o Tocantins conta com poucos casos confirmados, o que pode ser atribuído ao fato de o Estado ter sido um dos primeiros a estabelecer um plano de contingência para combater o novo Coronavírus.

Também explicou que, paralelo às ações de combate ao novo Coronavírus, o Governo do Estado está empenhado em assistir as famílias menos favorecidas em todo o Tocantins. Para isso estão sendo distribuídas cestas básicas nos 139 municípios do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas). E por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), estão sendo entregues kits alimentação e higiene a todos os estudantes da rede estadual de ensino.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, destacou que até o momento pouca coisa foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde, mas por determinação do governador Mauro Carlesse foi realizada a aquisição de insumos para atender a demanda dos tocantinenses. No entanto, existe dificuldades de entrega pelos fornecedores, mas adiantou que não existe casos de exames pendentes. “Temos quantitativo de testes para atender todo o Estado e toda a demanda que o Lacen [Laboratório Central do Estado] recebe, Já fizemos próximo de 2 mil testagens e não temos nenhum exame pendente”, explicou, ressaltando ainda que o Hospital Geral de Palmas (HGP) está com 17 leitos prontos e vazios para atender os pacientes acometidos pela Covid-19.

Edgar Tollini enfatizou ainda que os secretários municipais estão orientados para atender qualquer demanda e que o plano do Estado de combate à doença já foi aprovado pelo Ministério da Saúde e que o Tocantins conta com 800 leitos desocupados, que podem ser usados, sem comprometer o atendimento convencional de urgência e emergência.

Por sua vez o secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, Sandro Armando, falou da preocupação com os efeitos da crise na arrecadação do Estado. Segundo ele, os efeitos já começaram a ser sentidos neste mês de março. “A expectativa de queda da arrecadação já começa a ser sentida, porque as empresas começaram a não arrecadar. Estamos estudando, com os demais secretários no país, o que podemos fazer para minimizar os impactos orçamentários. A queda da arrecadação é real e nos preocupa”.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Helvécio Maia, falou das ações desenvolvidas pela corte neste momento para enfrentar o problema e elogiou o governador Mauro Carlesse pelo desprendimento. “O Governador foi ágil para combater a pandemia e a distribuição desses kits foi uma bela iniciativa para minimizar o sofrimento dos menos favorecidos”.

O secretário chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, explicou que a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de Emergência é o reconhecimento das forças necessárias para enfrentar essa situação. Ele disse que a medida permite maior agilidade administrativa, além de vedações, restrições e recomendações para todo o Estado no que diz respeito ao transporte urbano, rural, intermunicipal. Também regulamenta questões que envolve aglomerações de pessoas, eventos de qualquer natureza, visitação em unidades prisionais, sistema socioeducativo e recomendações aos chefes dos executivos municipais. “Todas essas orientações do governador Mauro Carlesse se baseiam em aspectos científicos, médicos e da Organização Mundial de Saúde, que visam preservar, em primeiro lugar a vida”, explicou.

Comitê

O Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 foi implantado no último dia 12, pelo Governo do Tocantins, e conta com a participação da Assembleia Legislativa (AL/TO); do Tribunal de Justiça (TJ/TO); do Ministério Público Estadual (MPE); da Defensoria Pública Estadual (DPE); da Polícia Federal (PF); da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Tocantins (OAB/TO).

O objetivo do Comitê de Crise é a união de forças entre os Poderes do Estado e órgãos institucionais com vistas a fomentar ações que possam prevenir a população do Tocantins contra o novo Coronavírus.