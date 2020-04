Tocantins contabiliza 67 casos confirmados da Covid-19; 16 pacientes estão recuperados

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa neste domingo, 26, que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) realizou 45 exames para Covid-19, com 10 amostras positivas para as cidades de Araguaína, Guaraí e Palmas, além de um caso que será notificado à Pernambuco, de paciente de São Lourenço da Mata, de 67 anos, que está internado no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

Na noite do último sábado, 25, faleceu o caminhoneiro Antoninho Muller, de 56 anos, que residia em Dourados (MS). O paciente havia sido admitido no Hospital Regional de Araguaína (HRA) após transferência do Hospital Municipal de Tocantinópolis, com estado clínico gravíssimo. Seu óbito será contabilizado no Mato Grosso do Sul, estado em que residia, conforme recomendações do Ministério da Saúde.

Araguaína confirmou 04 casos positivos, destes, três são do sexo masculino, dois deles de 42 anos e um de 65; o caso do sexo feminino é de paciente de 30 anos. Guaraí apresentou três casos confirmados, dois do sexo masculino, de 74 (que está hospitalizado na rede privada, em Palmas) e 38 anos, além de paciente do sexo feminino, de 43 anos. Palmas tem dois novos casos, ambos do sexo feminino, de 28 e 31 anos.

Desta forma, o Tocantins agora contabiliza 67 casos confirmados da Covid-19, nas cidades de Palmas (33), Araguaína (24), Cariri do Tocantins (01), Couto Magalhães (01), Guaraí (03), Gurupi (01), Dianópolis (01), Paraíso do Tocantins (01), Sítio Novo (01) e Tocantinópolis (01).

Atualmente, o Tocantins apresenta 02 óbitos, 16 pacientes estão recuperados e dispensados do isolamento, 46 pacientes ainda em isolamento domiciliar e 03 pacientes estão internados (01 na rede pública e 02 na rede privada).

Os dados contidos neste boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.