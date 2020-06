Tem início montagem das cestas básicas da segunda etapa da campanha Parceria Solidária

A equipe da campanha Parceria Solidária começou a montagem das cestas básicas da segunda fase da campanha. A primeira fase da campanha foi realizada no mês de maio e distribuiu 1.078 cestas básicas em todo o Estado. Com o incremento nas doações (R$ 176.000,00) para o mês de junho a previsão é que sejam entregues 1.250 cestas, totalizando mais de 40 toneladas de alimentos nos primeiros dois meses de campanha.

Os integrantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça que ainda quiserem contribuir com a Parceria Solidária devem acessar a intranet das respectivas instituições e fazer a adesão à campanha. O percentual doado será descontado na folha do mês de junho, que fecha no próximo dia 20.

Beneficiados

No mês de maio foram contempladas as comarcas de Almas, Araguacema, Araguatins, Arapoema, Arraias, Ananás, Augustinópolis, Araguaína, Cristalândia, Colinas do Tocantins, Colmeia, Dianópolis, Filadélfia, Figueirópolis, Guaraí, Goiatins, Gurupi, Itacajá, Itaguatins, Miracema do Tocantins, Miranorte, Natividade, Novo Acordo, Palmas, Palmeirópolis, Paraíso do Tocantins, Paranã, Peixe, Pedro Afonso, Porto Nacional, Ponte Alta do Tocantins, Pium, Tocantinópolis e Wanderlândia.

As cestas da comarca de Novo Acordo foram distribuídas no município de São Félix. Em Porto Nacional também foram entregues cestas no Lar Batista. Em Palmas, a distribuição das cestas ficou a cargo de instituições que já realizam ações solidárias: Liga Feminina de Combate ao Câncer, Associação Unidos por Um Mundo Melhor, Comitiva da Esperança e Casa de Recuperação Paraíso.

A segunda fase vai contemplar novamente as instituições da Capital e ainda os municípios da região do Jalapão, em virtude do baixo índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Campanha

A campanha para a distribuição de alimentos à população carente durante o período da pandemia foi idealizada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) no mês de abril, teve início como MP Solidário e após a adesão do Tribunal de Justiça passou a se chamar Parceria Solidária. Para gerenciar os recursos do projeto foi criado um Comitê Gestor que é composto por integrantes do MPTO e do TJTO. O Comitê também faz a aquisição e a logística de distribuição dos alimentos destinados à Capital

Parceria

Todo trabalho tem a participação dos parceiros, que desde o início abraçaram a causa incentivando as categorias para a importância das doações. São parceiros a Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP), Associação dos Servidores Administrativos do Ministério Público (Asamp), Sindicato dos Servidores do Ministério Público (Sindsempto), Associação dos Magistrados do Tocantins (Asmeto), Associação do Servidores do Tribunal de Justiça (ASTJ) e Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins (Sindojus).