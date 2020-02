SESI Folia 2020 acontece dia 12/02 em Gurupi e 15/02 em Araguaína

Já tradicionais nos municípios de Gurupi e Araguaína, a edição 2020 do evento SESI Folia – Pré Carnaval com Saúde – está agendada para os dias 12/02 (quarta-feira) e 15/02 (sábado), respectivamente. As atividades de dança, lazer e saúde são gratuitas e abertas a toda a comunidade, sendo que, em Araguaína, pede-se a ação voluntária de levar fraldas geriátricas e produtos de limpeza que serão doados.

A programação em Gurupi do dia 12/02 começa às 19 horas na quadra da Unidade do SESI na Vila Alagoana. O estímulo ao cuidado com a saúde será por meio de um aulão de zumba e ritmos para estimular a prática de atividade física e ainda ficar por dentro das coreografias das músicas do carnaval. Quem participar, ainda concorre ao sorteio de brindes como abadás de blocos do município. O telefone para mais informações sobre o evento em Gurupi é o (63) 3311-1306.

Já em Araguaína, a folia no dia 15/02 acontece na Via Lago com concentração a partir de 17h30min. A organização do evento promete levar aos foliões de Araguaína muita animação e incentivo à pratica de exercícios físicos por meio de uma intensa aula de ritmos. Para a hidratação, será disponibilizada uma mesa de frutas e degustação de suco energético. O contato para mais informações em Araguaína é o (63) 3549-2400/2416.

Promoções no SESI

Tem promoção vigente até o dia 14/02 para os alunos de Gurupi e Araguaína que fizerem suas matrículas no SESI. Em Gurupi, as modalidades de Zumba e a de Ritmos+ABS estão com preço promocional de R$ 40,00 mensais cada. Quem optar pelo Hidrofuncional, na turma de 7h da manhã, para participantes da melhor idade (a partir de 60 anos) tem preço de mensalidade a R$ 56,00 mensais.

A promoção no Centro de Atividades do Trabalhador em Araguaína oferece musculação por apenas R$ 55,00 mensais. Os planos em oferta são semestrais e as demais modalidades nos dois municípios têm 20% de desconto neste período (com exceção de abdômen e modalidades aquáticas em Araguaína). Trabalhador da indústria conta com condições especiais no balcão.