Servidores municipais recebem orientações preventivas contra o coronavírus (Covid-19)

De três subiu para 11 o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Tocantins. O dado foi apresentado no balanço pelo Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (17). O estado continua sem nenhum caso confirmado da doença, porém o resultado dos exames de duas pacientes palmenses está previsto para esta terça.

No final da tarde desta segunda-feira, 16, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou os três casos suspeitos na relação oficial do Ministério da Saúde: as duas jovens, de 22 e 26 anos que viajaram pela Europa e mais uma jovem de 22 anos que esteve em Portugal.

As amostras das três pacientes foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz, que divulgará nesta terça, 17, os resultados para os dois primeiros casos, o terceiro caso, segue sem previsão de data para divulgação.

Além dos casos oficiais, há o acompanhamento de outros sete casos, três deles em Palmas e o restante nas cidades de Araguaína, Paraíso, Pindorama e Porto Nacional. Destes, apenas o paciente de Paraíso e um dos pacientes de Palmas, de 75 anos, estão internados, ambos em unidades privadas.

Caso os resultados preliminares realizados pelo Lacen para outras síndromes respiratórias sejam inconclusivos, mais informações serão divulgadas.

A SES recomenda que a população se tranquilize diante do alcance midiático do novo vírus. As informações mais precisas são as compartilhadas pelos canais oficias do Ministério da Saúde, Governo do Estado do Tocantins e Secretaria de Estado da Saúde. Até o momento, não há confirmação de casos do novo coronavírus COVID-19 no Estado.

T1 Notícias