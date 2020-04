Semarh publica Boletins Hidrometeorológicos com dados sobre as bacias do Estado

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), elabora diariamente os Boletins Hidrometeorológicos. Os relatórios apresentam informações em tempo real de chuvas, cota e vazão das bacias Tocantins e Araguaia e seus principais afluentes.

O informativo diário tem como objetivo a emissão de alerta de cheias, estiagem, atender demanda dos comitês de bacias, realizar levantamento hídrico, auxiliar nas tomadas de decisões por parte dos usuários de água e órgãos gestores, atender o estudo da rede de adensamento feito em 2009 e gerar dados para estudos acadêmicos e comunidade científica, além das associações de produtores.

O gerente de hidrometeorologia da Semarh, Lorenzo Rigo, destaca a importância dos Boletins no monitoramento das bacias. “Divulgar em tempo real os dados hidrometeorológicos é necessário para auxiliar na agilidade da elaboração de planos pela Defesa Civil estadual e municipal, principalmente sobre os riscos de cheias. O alerta que a Semarh emite, caso necessário, norteia o Governo do Estado e as instituições parceiras em situações de emergência”, pontua.

Diariamente, os dados são coletados nas estações telemétricas que mandam as informações via satélite para o banco de dados da Semarh. Essas informações são publicadas no site da instituição para alimentar o sistema estadual de informações sobre os recursos hídricos. O Boletim também pode ser acessado pelo site do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e da Defesa Civil do Tocantins.

Por ser um serviço que depende do envio de informações via satélite, os Boletins não sofreram alterações na continuidade das elaborações em virtude da pandemia do novo Coronavírus, causador da Covid-19, e são atualizados diariamente.