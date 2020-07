Segurança Pública é contemplada com R$ 2,4 milhões em emendas de deputados estaduais

“Este é um compromisso de campanha que assumi com a comunidade do Taquari, no dia 6 de setembro de 2018, na residência da Presidente da Associação de Idosos, Ilma Jardim”, assim a deputada Federal, Dulce Miranda iniciou o seu discurso na tarde desta quinta-feira, 2 de julho, em Palmas, durante a assinatura de um convênio, via emenda da parlamentar, no valor de R$500,000,00 para a construção do Centro do Idoso do Taquari.

O bairro é um dos mais populosos da Capital com um índice relativamente alto de idosos acima de 60 anos. Em sua fala, Dulce Miranda mencionou ainda o senhor Vicente Alves, como o primeiro morador do setor pessoa da qual a Deputada havia garantido um espaço só para a terceira idade há um ano e dez meses.

“Uma das minhas bandeiras é o Social, e por isso a pessoa idosa está inclusa nas políticas públicas do meu mandato. Sempre tive um olhar atencioso com essa faixa-etária que contribuíram tanto com a sociedade e muitas vezes na velhice está à mercê do esquecimento e abandono”, pontuou Dulce Miranda, acrescentando que para além do Centro, no Taquari, a comunidade local já contemplada com a feira coberta do setor, escola pública, AAFETO e várias frentes de ações paralelas e pontuais para dar suporte aos moradores, a exemplo, de distribuição de cestas-básicas.

“O Centro representa um sonho para muitas famílias que têm seu pai, sua mãe e até seus avôs mas não têm onde deixá-los, e nem mesmo um local para desenvolver suas atividades. Eu agradeço a deputada Federal, Dulce Miranda que agora cumpri uma promessa que vai beneficiar 25 mil moradores ”, disse a presidente da Associação de Idosos do Taquari, Ilma Jardim.

Construção do Centro

A partir da assinatura do contrato, o projeto sairá da Secretaria de Captação de Recursos para a parte burocrática com a Caixa Econômica Federal, e após essa etapa seguirá para a execução do mesmo. “Queremos ver a obra realmente sair do chão e das coisas acontecerem com a máxima eficiência. Agradeço as parcerias que nós temos com o Governo Federal e com a Bancada Federal”, mencionou a prefeita de Palmas, Cintia Ribeiro, citando que “somos capazes de realizar, e não só isso, os parlamentares sabem da necessidade de reforçarmos essas parcerias, e quem ganha é o povo palmense do qual a gente trabalha”.

Dulce Miranda lembrou ainda que para Palmas já foram investidos cerca de R$9.300.000,00 para as áreas da Saúde, Segurança Pública, Agricultura Familiar e Assistência Social.