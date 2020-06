Secretaria desenvolve Projeto de Acolhimento Psicológico Remoto para trabalhadores da saúde

Dentro da Semana Nacional do Meio Ambiente, que termina nesta sexta-feira, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio da gestão da Área de Proteção Ambiental Ilha do Bananal/Cantão, realiza um mutirão de limpeza, num trecho de 14 Km do Projeto de Assentamento Nova Canaã, no município de Araguacema. A ação será realizada, nesta sexta-feira, em parceria com a prefeitura do município e moradores do próprio assentamento beneficiado.

Segundo a supervisora da APA Ilha do Bananal/Cantão, Aline Vilarinho, o objetivo da ação é recolher os resíduos sólidos que estão às margens da estrada vicinal que dá acesso ao assentamento, retirando-os da natureza e fazendo o descarte correto. “A iniciativa partiu de alguns moradores do Assentamento que se sentiram incomodados com a poluição visual causada pelo acúmulo de lixo às margens da estrada”, explica Aline.

Paralelamente à limpeza do trecho, será dado início ao plantio das primeiras mudas de árvores frutíferas para a formação de um pomar comunitário. As mudas de espécies diversas foram doadas pelo produtor Darcy Sá, da chácara Vale da Bênção. Aline Vilarinho diz que o objetivo do pomar é a melhoria da qualidade de vida dos assentados, além de contribuir no futuro com uma alimentação mais saudável e balanceada para os moradores do assentamento.

A supervisora esclarece que, tradicionalmente, durante a Semana do Meio Ambiente são realizados ações e eventos diversos como forma de incluir a sociedade na discussão de pautas que tratam da preservação do patrimônio natural do Estado, além de reforçar o conceito de desenvolvimento sustentável. Entretanto, neste ano, por causa da recomendação de isolamento social, as ações têm sido pontuais e planejadas no sentido de não deixar a data passar esquecida e, ao mesmo tempo, respeitar os cuidados necessários por causa da pandemia da Covid -19.

APA da Serra do Lajeado

Os brigadistas da Área de Proteção Ambiental Serra do Lajeado (Apasl) vão distribuir mudas de árvores nativas do bioma cerrado, nesta sexta-feira, 5. A distribuição ocorrerá em Palmas, no período da manhã, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Lembrando que as mudas plantadas, neste período, deverão ser molhadas até o próximo período chuvoso. As mudas disponíveis são de Jatobá, Baru, Tingui, Copaíba, Ipê rosa, Ata, Pitomba, Goiaba, Ipê amarelo, Caju, e Tamburil. Também haverá entrega de mudas na Associação de Chacareiros do Taquaruçu Grande.

Jalapão

No próximo dia 12 de junho, o Parque Estadual do Jalapão também será alvo de uma ação especial de plantio de mudas de árvores nativas do cerrado. O técnico do Parque Estadual do Jalapão (PEJ), Thomas Tanaka Pereira, informa que o objetivo do plantio é a recuperação de área degradada, especialmente no atrativo Prainha da Mumbuca. A ação será realizada em parceria com a gestão do atrativo, o viveiro Pé de Copaíba, o Parque Estadual do Jalapão e a Prefeitura de Mateiros.

O técnico ambiental reforça que a presença de vegetação arbórea é extremamente importante para proteção dos cursos d’água, já que as raízes das plantas previnem o assoreamento e descarga de sedimento nos rios. Portanto, repor a vegetação é também garantir a preservação dos cursos d’ água. Por isso as ações de plantio em vários pontos do PEJ são realizadas costumeiramente.