Saúde divulga recomendações de prevenção à Covid-19 para trabalhadores em postos de combustíveis

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, divulgou nota informativa com recomendações de prevenção à Covid-19 para os trabalhadores de postos de revenda de combustível.

As recomendações levam em consideração que, mesmo no período de isolamento para contenção do avanço do novo Coronavírus, causador da doença Covid-19, os trabalhadores de postos de combustíveis continuam executando suas atividades de atendimento por ser uma atividade essencial para a sociedade.

“Para garantir a segurança de forma que não haja contaminação neste processo, tanto dos trabalhadores quanto dos clientes, algumas recomendações imprescindíveis devem ser observadas”, ressaltou a superintendente de Vigilância em Saúde, Perciliana Bezerra.

Dentre as recomendações estão:

• Disponibilização, a todos os funcionários, de acesso fácil a pias com água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por pedal, além de frascos com álcool em gel 70%;

• Reforçar a conscientização e a orientação, aos trabalhadores, quanto à higienização das mãos, distanciamento e uso de Equipamento de proteção individual (EPI);

• Orientar que, a cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista, o funcionário limpe as mãos novamente com álcool em gel 70%, faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abastecimento e do preset da bomba;

• Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de para-brisas;

• Proteger as máquinas utilizadas para pagamento com material impermeável, que facilite a higienização com capa protetora ou filme plástico, caso seja possível;

• Ao manusear dinheiro em espécie ou terminar um atendimento, realizar higienização das mãos;

• Evitar passar as mãos nos olhos, bocas e mucosas após pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente. Além disso, é necessário higienizar as mãos logo em seguida, usando álcool em gel ou lavando bem com água e sabão amarelo em barra e até a altura dos punhos;

• Orientar os funcionários que, ao tossir ou espirrar, cubram a boca e o nariz com um lenço de papel e jogue-o no lixo. Caso não tenha um lenço no momento, poderá utilizar o cotovelo na frente da boca e do nariz;

• Ao efetuar o abastecimento de motocicletas, solicitar ao cliente que abra o tanque de combustível, remova a tampa e desça do veículo para se manter à distância de pelo menos dois metros;

• Sempre solicitar, ao cliente, distância de segurança de dois metros;

• Trabalhadores com sintomas compatíveis de Síndrome Respiratória Aguda ou Síndrome Gripal (tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória e febre ou não), deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias a partir do início dos sintomas se não apresentarem sinais de gravidade ou fatores de risco;

• Os contatos domiciliares de paciente com Síndrome Gripal confirmada (pessoas que moram na mesma casa do trabalhador) também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias, bem como, caso necessário, deverão solicitar, à unidade de saúde, atestado médico pelo período dos 14 dias;

• Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde ou Unidade Básica de Saúde, sobre a situação de saúde dos trabalhadores e seus possíveis contatos;

• Colocar faixas sinalizadoras com corredores individuais para os clientes que necessitem ir até ao caixa com distância mínima do balcão de um metro;

• Devido à utilização do álcool em gel, colocar placa de sinalização na entrada dos postos com os seguintes dizeres ou semelhante: Não fume: risco de explosão. Estamos usando álcool em gel nas mãos;

• Manter distanciamento dos próprios colegas de trabalho de dois metros, evitando o contato próximo com abraços, beijos e toque das mãos.