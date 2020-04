Saúde divulga novo Guia de Tratamento da Malária no Brasil

Alterar os esquemas de tratamento disponíveis no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – Malária (Sivep-Malária). Este foi o objetivo do novo Guia de Tratamento da Malária no Brasil, com as novas tabelas de tratamento, divulgado pelo Ministério da Saúde (MS), que passa a valer a partir do dia 14 de maio para todos os estados brasileiros.

O guia pode ser encontrado no endereço www.saude.gov.br/saude-de-a-z/malaria e traz os novos esquemas terapêuticos disponíveis a partir de 2020, conforme descritos na tabela de esquemas de tratamento do Sivep-Malária.

Além da mudança nos esquemas de tratamento, foram adicionados, na ficha de notificação, bem como no Sivep-Malária, sete novos campos. São eles: telefone, peso, se está amamentando e há quanto tempo, resultante de teste, formas sanguíneas e formas teciduais.

De acordo com a assessoria técnica da Malária, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), apesar da alteração na ficha, recomenda-se que as fichas de notificação existentes no município continuem sendo utilizadas. Para tanto, é necessário que disponibilizem, aos profissionais notificantes, a tabela anexa com os novos esquemas e que os agentes utilizem esses códigos para preenchimento da ficha de notificação, sendo necessário atenção neste processo. Os tratamentos que estavam presentes no guia anterior e que não constam no novo Guia de Tratamento da Malária no Brasil não devem continuar sendo utilizados, afinal, esses foram excluídos do Sivep-Malária, sendo, portanto, impedidos de serem digitados.

Ainda de acordo com a assessoria, com a mudança dos esquemas terapêuticos, o consumo de antimaláricos será alterado. Para atender a nova demanda, a planilha de programação de medicamentos, utilizada até então, irá passar por modificações e será enviada por e-mail, assim que o MS disponibilizar para a SES.

O Ministério anunciou que, no segundo semestre de 2020, serão impressos e distribuídos o novo Guia de Tratamento da Malária no Brasil e o folder com as tabelas de tratamento, mas segundo o técnico da Assessoria da Malária da SES, Marco Aurélio Oliveira Martins, “é importante que os municípios já fiquem atentos e sigam as novas diretrizes, pois serão as seguidas pelo Ministério e por todo país a partir de agora”, destaca.

Os municípios que necessitarem de mais informações devem ligar para os telefones: (63) 3218-1735/4884.

Malária

É uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles e que pode acometer qualquer indivíduo.