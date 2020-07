Saneamento Básico: BRK Ambiental investe na ampliação e melhorias das redes de água e esgoto em Araguaína

A BRK Ambiental, prestadora de serviços de água e esgoto em 47 municípios do Tocantins, dá início esta semana às obras de substituição de redes de água e implantação de rede de esgoto nos setores Ana Maria, Morada do Sol, Tocantins e Jardim Vitória, em Araguaína. O projeto, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população por meio do saneamento básico, contempla a substituição de 24,1 km de redes de água e 33,7 km de esgoto nos setores, que beneficiarão mais de 2 mil famílias. As obras serão iniciadas ainda em julho de 2020 e a previsão é que sejam concluídas em janeiro de 2021.

As redes de água nestes locais serão transferidas da rua para o passeio. No total, serão implantados 48,2 km no passeio, em substituição aos 24,1 km existentes na rua. As novas redes serão executadas em um material com maior resistência e durabilidade que o PVC, utilizado atualmente. A melhoria reduz as ocorrências de falta d’água causada por rompimento de rede.

“É uma obra importante para a região pois amplia o acesso da população ao saneamento básico, assim como dará regularidade ao abastecimento com água tratada e de qualidade. Sabemos o impacto que o saneamento básico tem na saúde das pessoas, com pesquisas que comprovam a redução de doenças por veiculação hídrica nos locais onde a população tem água tratada e esgoto”, destaca Pedro Gobbo, responsável operacional da BRK Ambiental em Araguaína.

Também serão construídos 33,7 km de novas redes de esgotos nestes bairros. As obras serão realizadas em conjunto com o programa de asfaltamento e recapeamento previsto pela prefeitura municipal nos setores citados, porém só serão ativadas e colocadas em operação quando a implantação da nova estação de tratamento de esgoto do município – a ETE Lontra – estiver concluída. Quando isto ocorrer, os moradores serão informados para que se conectem às redes de esgoto.

Pedro Gobbo explica que as obras serão realizadas em regime especial, com a abertura e o fechamento das valas sempre ao fim do dia de trabalho. A proteção das áreas até a recuperação do asfalto no local também será realizada para evitar acidentes e maiores transtornos. “O nosso objetivo é reduzir ao máximo os transtornos para a população. E desde já nos colocamos à disposição para qualquer demanda relacionada à obra. Respeitando todas as determinações de distanciamento social, manteremos um canal direto com cliente que está recebendo a obra na sua porta”, ressalta.

Interdição de vias

As obras, que irão interromper o trânsito durante alguns períodos do dia em vias movimentadas, tiveram seu cronograma apresentado para órgãos municipais de tráfego e também para outros órgãos públicos. O trabalho de aviso também incluirá a comunicação a todos os moradores de vias interrompidas. Todas as novidades sobre o assunto serão informadas pela concessionária através de seus canais de comunicação.

Clientes cadastrados também podem receber avisos por meio de SMS, o cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site: www.brkambiental.com.br. O cronograma de obras será divulgado semanalmente pela BRK Ambiental no Facebook, com os trechos que estão recebendo trabalhos das equipes de obras na semana, bem como quais são os desvios de trânsito autorizados.