Rosa do Deserto desponta como alternativa de renda no meio rural

O governador do Estado do Tocantins anunciou a implantação do Colégio Militar do Tocantins de Taguatinga. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira, 19, em Taguatinga, durante a programação da Agenda Positiva 2020 do Governo do Estado, que entregou oficialmente à população a recuperação de aproximadamente 200 km de rodovias estaduais.

Nesta quarta-feira, 11, técnicos da Secretaria de Estado da Educação e Esportes (Seduc) e da Polícia Militar vão realizar a primeira audiência pública com a comunidade escolar para discutir a implantação da unidade, que inicialmente vai atender 450 alunos do quarto ao nono ano do ensino fundamental.

Na oportunidade o Governador anunciou também o asfaltamento do trecho rodoviário Taguatinga/Taipas, com aproximadamente 100 km, e ainda um Batalhão da Polícia Militar em Taguatinga. Uma área de 10.000 metros quadrados foi doada pela Prefeitura local para viabilizar a implantação da unidade.

O prefeito local, Miranda Taguatinga comemorou os benefícios e explicou que as obras rodoviárias inauguradas tornaram o município um trevo central de interligação com toda a região sudeste e com o Brasil. “Quem vem de Goiás, Sul do Tocantins e do Mato Grosso com destino ao Nordeste do País passa por Taguatinga. Essa condição já está atraindo os investidores, o que é bastante positivo para a região”, ressaltou.

O prefeito Miranda Taguatinga lembrou que com o progresso também vem a criminalidade, o que segundo disse será combatida com a implantação da unidade da Polícia Militar. “Essa iniciativa do governador Mauro Carlesse foi estratégica para garantir a segurança da comunidade local”.

Inaugurações

Ainda no período da manhã o Governador Mauro Carlesse, acompanhado do vice-governador Wanderlei Barbosa, do presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Andrade, deputados estaduais, prefeitos da região e secretários de Estado, percorreu e inaugurou a restauração dos trechos rodoviários Dianópolis/Novo Jardim; Novo Jardim/Divisa com Bahia; Entroncamento da TO-040/Ponte Alta do Bom Jesus; Ponte Alta do Bom Jesus/ Entroncamento da BR-242; e Taguatinga/Aurora. Ao todo foi inaugurado aproximadamente 200 km de um total de 285 km em recuperação na região sudeste do Estado.

O Governador citou o empenho de toda a equipe do Governo para atender as demandas da população tocantinense e as dificuldades para promover o ajuste fiscal, que já estão dando resultados práticos e o caráter municipalista da sua gestão. “Estamos investindo bastante no sudeste, como também no Bico do Papagaio e em todo o Estado. O nosso projeto é voltado para um todo, embora reconheça que a região sudeste estava esquecida, mas graças a Deus conseguimos colocar esse projeto em prática é aí estão essas obras maravilhosas que a população tanto precisava”, explicou afirmando que já estão em curso a aquisição de máquinas que serão disponibilizadas às prefeituras para recuperação das estradas vicinais, além de ônibus para o transporte escolar em todo Estado.

O prefeito de Ponte Alta do Bom Jesus, Yaporam Milhomem, disse que as rodovias em boas condições impactam diretamente o custo de produção e que o desenvolvimento só é possível a partir de uma infraestrutura rodoviária capaz de atrair os investidores. “O Governador está de parabéns, só temos que agradecer esses benefícios, que terminam atingindo todos os setores. Só podemos pensar em desenvolvimento a partir da implantação de uma infraestrutura rodoviária de boa qualidade para atrair os investidores”, comemorou.

Padre Gleibsom Moreira, prefeito de Dianópolis também entende que as rodovias em boas condições impactam diretamente todos os setores e representam um fator de desenvolvimento social e econômico. “Temos uma grande produção de grãos e potencial turístico e esses investimentos na infraestrutura rodoviária certamente vai melhorar a qualidade de vida do povo. Além da segurança para quem trafega, essas rodovias em boas condições de conservação têm reflexo em todos os setores, na educação, na agricultura e na pecuária”.

Investimentos

Ao todo está sendo recuperado 11 trechos rodoviários na região, um investimento na ordem de R$ 80 milhões, recursos oriundos de convênio entre o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), e o Banco Mundial, por meio do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS), segunda etapa, na modalidade Contratos de Reabilitação e Manutenção (Crema).