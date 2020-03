Restaurantes comunitários de Palmas adotam medidas contra Coronavírus

Na manhã desta segunda-feira, 16, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reuniu em Palmas, coordenadores de imunização, enfermeiros e técnicos em enfermagem da macrorregião Sul do Estado, que atuam em salas de vacinas para organizar a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que inicia no dia 23 de março e prossegue até o dia 22 de maio. A macrorregião Norte, que contempla todos os municípios do norte do Estado, já recebeu as orientações no último dia 11 de março.

A vacinação será dividida em fases estratégicas, separando o público-alvo por grupos prioritários. As datas para início da vacinação serão distintas para cada grupo. O Dia “D” da campanha Nacional de Mobilização será no dia 9 de maio, onde todas as salas de vacinação no Estado estarão abertas.

A 1ª fase da campanha contempla idosos (60 anos ou mais) e trabalhadores da saúde, com início da vacinação no próximo dia 23. Na 2ª fase, o público será de professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, com início da vacinação dia 16 de abril.

A 3ª e última fase, para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, adolescentes e jovens, de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, adultos de 55 a 59 anos de idade, povos indígenas e adultos com início da vacinação, em 9 de maio.

Doses

A gerente de imunização do Estado, Elaine Dias, informou que o Estado irá receber 471.522 doses da vacina de forma escalonada de acordo com as etapas da campanha. “Teremos doses suficientes para atender o público-alvo, então pedimos para todos ficarem atentos às datas de vacinação. A vacina contra Influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da Influenza grave e suas complicações. A cobertura mínima a ser alcançada por grupo prioritário no Estado é de 90%”, explica.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Perciliana Bezerra, chamou a atenção dos gestores municipais para a organização das equipes em seus territórios e para utilização da vacina de forma criteriosa. “Este é um momento essencial para os gestores municipais se organizarem e buscarem este público que precisa se vacinar. A vacinação irá prevenir contra os tipos de Influenza que já circulam no Estado, não temos vacina contra o coronavírus ainda. A que iremos aplicar é para outros tipos de influenza e precisa ser aplicada de forma criteriosa, caso seja feita de forma indiscriminada o gestor municipal será responsabilizado se houver faltas”, ressalta.

O secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, tranquilizou os representantes municipais quanto às ações que estão sendo realizadas no Estado para a prevenção do novo coronavírus (Covid-19), e chamou a atenção para as demais campanhas de vacinação que o Estado vai realizar. “O Estado do Tocantins ainda não tem nenhum caso confirmado do Coronavírus, e nem do sarampo, mesmo sabendo que esses agravos irão chegar ao Estado. Temos casos de influenza; e, este ano, já temos a vacina que poderá minimizar as complicações e as internações. Como também temos a vacina contra o sarampo, que já está disponível nas unidades básicas de saúde. A principal meta do Estado é garantir a imunização da sua população e trabalhar com informação qualificada para evitar alardes e pânico”, afirma.

Dados

O Tocantins registrou, em 2019, 144 casos de Influenza dos tipos H1N1, H3, A e B. Este ano, já foram notificados no Estado 18 casos de Influenza H1N1 e B. Quanto ao novo Coronavírus, temos 16 casos notificados, destes seis já foram descartados, há três casos suspeitos na relação oficial do Ministério da Saúde que aguardam resultados dos exames e continuam sendo acompanhados outros sete casos – três deles em Palmas, e o restante nas cidades de Araguaína, Paraíso, Pindorama e Porto Nacional, que aguardam resultados do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen).