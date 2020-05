Restaurante Ermenilde realiza live solidária neste sábado

Com o objetivo de levar música para quem está em casa em tempos de isolamento social, o restaurante Ermenilde realiza nesta sábado, a partir das 15h, uma live com o melhor do samba rock na voz do cantor Leandro Macedo.

A ideia do evento é proporcionar para quem está em confinamento, em casa, possa matar a saudade da tradicional feijoada do restaurante, que acontecia aos sábados. O show, que será transmitido pelas redes sociais, promete a mesma vibe do almoço que era realizado nos fins de semana, com um repertório que animado é contagiante.

Os expectadores poderão também contribuir com os músicos e com toda a equipe de produção que está fazendo a apresentação.

A live vai ser apresentada também pela Cervejaria Jalapa, parceira do evento, e por isso, os clientes ainda vão poder pedir chopp da marca, para acompanhar a feijoada. Tudo através dos serviços de delivery.

“A conjuntura atual demanda esforços conjuntos para que os trabalhadores mais afetados pela pandemia tenham condições mínimas de sobrevivência. Os restaurantes, artistas e vários profissionais autônomos têm sofrido bastante com a paralisação das atividades e, por esse motivo, pensamos nessa live para ajudar os artistas e também levar alegria para as pessoas”, ressalta o empresário e proprietário do restaurante Fábio Francisco.

O show online poderá ser acessado no Instagram do cantor Leandro Macedo (@leandromacedooficial) e no insta do restaurante Ermenilde (@ermenilde). e As doações poderão ser feitas por meio de transferência bancária.

“Acreditamos que a arte e a solidariedade das pessoas são requisitos essenciais para atravessamos esse momento tão doloroso em nosso País e no mundo”, destaca Leandro Macedo.