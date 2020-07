Residentes dão dicas de alimentação saudável para idosos durante a pandemia

Para aumentar a imunidade, uma alimentação adequada e saudável ajuda bastante o organismo a se manter bem, contribuindo também para uma breve recuperação da saúde. Neste período de pandemia, momento que o organismo precisa de mais cuidado, ingerir alimentos saudáveis e ricos em nutrientes deve ser uma prioridade. Principalmente para os idosos, que aparecem como o principal grupo de risco e necessitam de atenção especial.

Para ajudar a entender melhor sobre as propriedades dos alimentos, um grupo de profissionais de saúde e residentes do Programa de Residência da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) produziu uma cartilha, disponibilizada pelo whatsapp e no Instagran de Fesp (@fesppalmas), com dicas importantes sobre cuidados especiais na alimentação.

A enfermeira Graziela Sardinha lembra que assim como as medidas de isolamento ajudam a evitar a infecção causada pelo novo coronavírus, é fundamental redobrar os cuidados com a alimentação dos idosos. “Um pior estado nutricional pode deixar o organismo vulnerável e aumentar ainda mais o risco de complicações, caso haja infecção pela Covid-19”, avalia reforçando que se alimentar de forma saudável fortalece o sistema imunológico e prepara o organismo para combater os sintomas da doença, podendo ajudar na recuperação e amenização dos efeitos do vírus.

A profissional destaca que uma nutrição saudável com variedade de alimentos e em quantidades adequadas, baseada em alimentos frescos, geralmente fornece o que os idosos precisam para manter sua saúde e nutrição. Neste momento, uma nutrição inadequada e menos atividade física podem levar à perda de massa muscular e força em idosos.

Os residentes orientam aos familiares ou cuidadores de idosos que é fundamental observar se ele apresenta perda ou ganho excessivo de peso (em curto prazo), se tem algum comprometimento sensorial, como diminuição do paladar e saúde bucal ruim, problemas de mastigação e dificuldades de deglutição, ou alguma doença crônica que precise de cuidados especiais na alimentação.

Para auxiliar nas refeições dos idosos, o grupo de residentes composto pelas profissionais Graziela Sardinha (enfermeira), Ana Luiza Costa (enfermeira), Camila Gomes (odontólogo), Hugo Elias (odontólogo), Rafael Vazzoller (odontólogo) e Renata Palazzo (enfermeira) selecionou algumas dicas importantes para uma boa alimentação. Acompanhe abaixo.

Planejar as refeições dos idosos contribui para a manutenção de uma rotina alimentar adequada e saudável.

É importante ficar de olho no que já tem em casa, para evitar o desperdício e idas desnecessárias ao supermercado, já que o momento é de minimizar as saídas.

Apesar da mudança na rotina das famílias, duas coisas não podem mudar para os idosos: o hábito de fazer as principais refeições (café da manhã, almoço e jantar) e a manutenção dos respectivos horários de cada uma delas.

Os alimentos como arroz, aveia, milho, batata, abóbora, mandioca e pão são importantes fontes de energia e, por isso, devem ser os principais ingredientes das refeições dos idosos.

Frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O consumo desses alimentos contribui para diminuir o risco de várias doenças, além de colaborar para o funcionamento adequado do intestino.

Carnes, aves, peixes, ovos, leite e derivados em pelo menos uma refeição

Consuma com moderação óleo, gordura, sal e açúcar.

Cuidado com a hidratação. Além de ter grande importância para o funcionamento do corpo, a hidratação é fundamental para a manutenção da saúde e recuperação, em caso de doença.

Diga não aos ultraprocessados.

Fique atento aos rótulos e embalagens.

Orientações Nutricionais

Proteína: carnes, peixes, ovos, laticínios.

Zinco: carnes vermelhas, peixes, ovos, feijão e cereais integrais.

Ferro: vegetais verdes escuros, feijão e carnes em geral. Para melhor absorção do ferro deve-se consumir alguma fonte de vitamina C (ex: espremer limão na salada).

Selênio: castanha-do-pará.

Vitamina C: ajudam a aumentar a imunidade, frutas cítricas (laranja, limão, acerola etc).

Reduza o consumo de sal na alimentação (utilize ervas aromáticas e especiarias).

Consuma pelos menos 2 litros de água por dia.