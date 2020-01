Provas do Vestibular 2020/1 do Câmpus Paraíso ocorrem neste domingo, 19

Ocorrem neste domingo, 19, as provas do Vestibular 2020/1 do Câmpus Paraíso da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Elas serão aplicadas somente no período vespertino, das 13h10 às 18h10, em duas localidades: no Centro de Ensino Médio José Alves de Assis e na Escola Estadual Deusa Moraes. Os portões dos locais de provas fecharão às 13 horas.

De acordo com o edital, o candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 60 minutos, ou seja, ao meio-dia. A relação de candidatos em seus respectivos locais de provas está disponível aqui. É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto e comprovante de inscrição (na página é possível acompanhar o passo a passo de como realizar a impressão do comprovante) ou boleto bancário e comprovante de pagamento para a realização das provas. O candidato deverá usar caneta esferográfica azul, fabricada em material transparente.

O edital informa ainda que, antes de entrar na sala, o candidato deverá, obrigatoriamente, desmontar, retirar a bateria ou desligar o aparelho celular e colocá-lo dentro de envelope fornecido pelo fiscal, acomodando-o posteriormente embaixo da carteira. Após o término, o candidato somente poderá abrir o envelope e manusear aparelhos eletrônicos depois que sair do prédio onde estava realizando as provas, sob pena de desclassificação.

Por medida de segurança, os candidatos deverão manter as orelhas visíveis à observação do fiscal de sala. Para tanto, candidatos com cabelos compridos, deverão mantê-los presos ou amarrados, de forma que as orelhas fiquem descobertas, sob pena de eliminação imediata.

Não será permitido o consumo de lanches ou água que estejam em recipiente ou embalagem (tais como garrafa de água, suco, refrigerante com rótulos ou embalagens de alimentos, como de biscoito, barras de cereal, chocolate etc.) que não sejam fabricados em material transparente.

Vagas

No total, são ofertadas 120 vagas, sendo 40 para cada um dos três cursos que serão oferecidos no novo câmpus – Ciências Contábeis, Direito e Tecnólogo em Agronegócio. Todos os cursos de graduação ofertados pela Unitins são gratuitos e presenciais.

O resultado final do vestibular deve sair até o dia 27 de janeiro. As aulas começarão em fevereiro, seguindo o calendário acadêmico dos outros câmpus existentes – Palmas, Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis.