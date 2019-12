Proprietários de lotes em Gurupi terão até 30 de janeiro para a limpeza dos imóveis

Quando uma equipe da PM fazia patrulhamento ostensivo pela Vila São José, foi encontrada uma moto Honda CG 125, estacionada sobre a calçada, a placa que ostentava era MVZ-0542. Após checagem feita através do Infosseg (rede de informações de segurança pública), foi constatado que o veículo se tratava de uma CG 125 ES de cor preta, com placa MWT-0587, com registro de roubo. O responsável não foi localizado e o veículo foi apresentado na Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Veículo com registro de roubo:

Na madrugada deste domingo, 22, um adolescente de 15 anos foi abordado em frente a sua residência, de posse uma Honda/C100 Biz, de cor vermelha, ano 2002, no Centro de Gurupi. A PM já havia recebido denúncia via 190 de que um indivíduo estava empurrando uma motocicleta pela Av. Alagoas, centro da cidade, sendo que esta era produto de roubo. No momento da intervenção policial o indivíduo informou aos policiais militares que havia pegado a moto emprestada de uns amigos. Diante da situação, o adolescente foi conduzido juntamente com o veículo e apresentados na Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Fotos: 4º BPM/Polícia Militar do Tocantins