Promoção do produto orgânico é intensificada no Tocantins

Mais de 80 mil famílias foram atendidas, desde o mês de março, nos 139 municípios do Tocantins. A ação é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), que tem objetivo de garantir a segurança alimentar das famílias vulneráveis e trabalhadores afetados pela pandemia da Covid-19.

A entrega está sendo realizada em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e Centros de Assistência Social (Cras), dos 139 municípios, além de instituições privadas como associações de trabalhadores, sindicatos e igrejas, entre outros parceiros.

Mais de 80 mil famílias beneficiadas

Na região do vale do Araguaia, entre os dias 3 e 8 de junho, foram beneficiadas cerca de 8 mil famílias, de 13 municípios, com entregas de cestas básicas, contendo alimentos e itens de higiene, para os Centros de Referência de Assistência Social e também assentamentos na zona rural. Entre as beneficiadas Ivanete Nunes da Silva, do município de Araguacema, mãe de 10 filhos, enaltece a ajuda e diz que chegou em boa hora. “Como eu, muitas famílias aqui da região estão passando por dificuldades. Essa cesta vai ajudar a manter o alimento dos meus filhos, agradeço ao Governo do Tocantins pela ajuda”.

Na região sul, Maria da Conceição Carvalho Silva, foi umas das 300 representantes das famílias beneficiadas com a entrega de cestas básicas, no município de Dueré, a cerca de 230 km de Palmas. Maria da Conceição está cadastrada no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, no Cras do município. “Com essa pandemia muita gente não está conseguindo trabalhar e nem se manter. Essa cesta é muito importante pra gente”, afirmou Maria da Conceição Carvalho Silva.

Já no município de Gurupi, mais de 13 mil famílias, de 20 bairros da cidade, receberam o auxílio do Governo do Tocantins, por meio da Setas, em parceria com os Cras, associações e sindicatos de categorias profissionais afetadas pelo isolamento social. “Eu acho muito importante a ajuda do Governo do Tocantins nesse momento aqui em Gurupi, porque tem muitas famílias que foram afetadas”, relatou a gurupiense Marcia Lorrane Arruda, moradora do bairro São José, cuja família também foi atendida na ação emergencial.

Parceria com os Cras

Na primeira etapa da ação foram entregues mais de 10 mil cestas para idosos, cadastrados pelos Cras no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), nos 139 municípios tocantinenses. A segunda remessa de cestas básicas, com objetivo de auxiliar famílias cadastradas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e trabalhadores afetados pela pandemia, atendeu novamente as Secretarias de Assistência Social de 97 municípios.

A secretária de Assistência Social do município de Caseara, Evanda Soares M. Braga, agradeceu o Governo do Tocantins em nome da população. “Agradecemos pela segunda remessa de cestas básicas ao governador Mauro Carlesse, por cuidar do nosso povo. Muito obrigada pela atenção para com a população, diante de um momento tão sofrido e de grande necessidade”, agradeceu. No município de Caseara foram atendidas 185 famílias na primeira etapa e 300 na segunda entrega.

Nesta terça-feira, 9, o Governo do Tocantins entrega mais mil cestas básicas para o Cras de Araguaína. Segundo o secretário da Setas, José Messias Araújo, além de atender as famílias por meio do Cras, as mais de 80 mil cestas, um total que ultrapassa 1.360 toneladas, também foi realizada por meio de parcerias com associações, igrejas e sindicatos, entre outras entidades, atendendo famílias vulneráveis e trabalhadores afetados pela pandemia. “Iniciamos a ação há aproximadamente 80 dias, distribuímos cerca de 80 mil kits de alimentos e itens de higiene, beneficiando famílias dos 139 municípios para garantir a segurança alimentar da população”, reforçou o gestor.

Ação

A ação de distribuição de cestas básicas teve início em março de 2020. O secretário da Setas, José Messias de Araújo, relembrou que na primeira etapa foram feitas parcerias com os Cras, para entrega de cestas básicas para famílias vulneráveis e idosos e que o Governo também fez parcerias com as entidades de classes de trabalhadores com objetivo de alinhar a entrega dos produtos para trabalhadores autônomos, formais e informais, associações de mototaxistas e taxistas, ajudantes de transportes de fretes e instituições religiosas, entre outros. “Reforço que a determinação do Governo do Tocantins é para que as cestas básicas cheguem às mãos das pessoas que mais necessitam no Estado e que a missão recebida pela equipe da Setas está sendo cumprida à risca”, ressaltou

O gestor aproveitou a oportunidade e agradeceu o empenho dos funcionários da Setas e das demais instituições governamentais parceiras, a exemplos do Ruraltins, Adetuc, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, entre outras.

Parceria entre Setas, Ruraltins e Adetuc

Nos assentamentos rurais, a distribuição e entrega das cestas básicas, às famílias, está sendo feita em ação conjunta entre Setas e Ruraltins. Das mais de 80 mil famílias beneficiadas com a entrega dos produtos, cerca de 15 mil foram atendidas em assentamentos rurais do Bico do Papagaio, na região sul do Estado e na regional de Paraíso. A previsão é que nos próximos dias sejam atendidos também assentamentos e comunidades quilombolas da região sudeste.

Adetuc

A Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc), em parceria com a Setas, também adotou uma logística de atendimento para a distribuição de cestas básicas para artistas populares e artesãos do Tocantins, que tiveram suas fontes de renda prejudicadas em decorrência da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. Até o momento foram beneficiados 4.200 artistas, entre artesãos e músicos.

O projeto beneficia os artesãos cadastrados pelo Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e os músicos registrados pela Ordem dos Músicos do Brasil no Tocantins (OMB-TO). Os profissionais não incluídos nestes cadastros foram inseridos após levantamento realizado junto às Secretarias de Cultura de cada município.

Na próxima etapa, a ação prevê atender 1.735 foliões da manifestação cultural, Festa do Divino Espírito Santo.

O secretário da Setas, José Messias destacou a importância das parcerias feitas com Adetuc e Ruraltins, para cumprir à determinação do governador Mauro Carlesse, de que as cestas básicas cheguem para todas as famílias que estão necessitando. “As parcerias fortalecem a ação beneficiando famílias que moram em assentamentos da reforma agrária, assistidas pelo Ruraltins; como também artistas tocantinenses, músicos e artesãos, acompanhados pela Adetuc. É imprescindível que os alimentos e itens de higiene cheguem às casas das famílias que necessitam nesse momento de pandemia”, ressaltou.

Recurso

O recurso oriundo do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep-TO), baseado na Lei nº 3.015, de 30 de setembro de 2015, considerando a decisão plenária do dia 23 de março de 2020, (resolução nº 01/2020 de 31 de março de 2020), que aprovou a destinação de recursos financeiros a Órgão Público Estadual para execução de projeto social com vistas a combater e erradicar a pobreza, através da distribuição de 200 mil cestas básicas à população carente, atingida pela recessão econômica, que se vislumbra, haja vista a pandemia do novo Coronavírus, causador da Covid-19 em proporções jamais presenciadas pela sociedade moderna. As cestas são compostas de alimentos e itens de higiene e distribuídas pelo Governo do Tocantins, por meio da Setas e parceiros.