Professores da rede municipal participam de capacitação sobre Políticas Públicas da Educação Infantil em Gurupi

Cerca de 170 professores da educação infantil da rede municipal de ensino de Gurupi participaram de uma capacitação para debaterem sobre o tema: “Políticas Públicas que regulamentam a Educação Infantil”. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação foi realizado no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha na manhã desta sexta-feira (14).

De acordo com a Vanderlene Dias, que é diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Oneide de Sousa e uma das organizadoras da capacitação, as diretoras dos CEMEIs de Gurupi aproveitaram o dia pedagógico previsto no calendário escolar do município e optaram por fazer uma formação coletiva. “Essa formação teve o objetivo de trazer para a realidade dos professores quais são as políticas públicas e Leis que regem a nossa educação e o que precisamos saber para garantir o direito das crianças nas escolas”, explicou Vanderlene.

A palestrante do evento foi a psicóloga Jaqueline Suzuki, que falou sobre a importância de promover discussões sobre a ação do profissional que atua com crianças na primeira infância. “É uma fase muito importante para o desenvolvimento humano que necessita ser trabalhada além dos padrões que são comuns dentro da educação. É preciso promover atividades lúdicas, brincadeiras e outras estratégias. Esse tipo de capacitação é fundamental porque traz reflexão aos professores, construindo assim novos conhecimentos sobre o tema”, disse a palestrante.

A Isabel Pires foi uma das professoras que participou da capacitação. Para ela, as formações são importantes para interagir com outras colegas de CEMEI, trocar experiências e adquirir conhecimento. “Aprendermos sobre um tema muito importante e os conhecimentos adquiridos aqui agregam muito valor ao nosso trabalho e cada vez que participamos nos sentimos mais confiantes em aplicar o aprendizado em sala de aula”, afirmou.

Além da palestra, a programação da capacitação ainda foi complementada com música ao vivo, dinâmica e coffee break.