Professor de Figueirópolis representa o Tocantins no I Encontro Anual Educação Já!

A saúde de Gurupi tem avançado a cada dia com a entrega de várias obras, com a realização de um trabalho cada vez mais humanizado e mais próximo da comunidade. E para fortalecer essas ações a Prefeitura inaugurou mais uma unidade básica de saúde, desta vez no Setor Campo Bello. A UBS que recebeu o nome do professor e ex-vereador Francisco Nogueira Lima, foi inaugurada na noite desta última quinta-feira, 5.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira expressou sua gratidão ao falar de mais este feito. “Estou muito feliz de entregar mais esta obra. Unidade que dará um peso muito grande para a saúde de Gurupi, principalmente para os moradores do setor Campo Belo, que terão um atendimento de qualidade pertinho de suas casas. É mais um sonho realizado, mais um benefício para os gurupienses. Além disso a obra homenageia o saudoso “Nogueirinha”, que foi um exemplo de vida e de político que prestou um belo serviço à nossa Gurupi”, disse o prefeito.

Para o secretário de saúde, Gutierres Torquato, a entrega de mais esta unidade de saúde reforça o momento de transformações que Gurupi vive. “Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo, quem conhece a nossa Gurupi sabe das transformações que ela vem passando em todas as áreas, infraestrutura, educação, assistência social, desenvolvimento urbano, previdência, assistência ao servidor. A gestão vem evoluindo, e a cada dia entendendo a realidade e a necessidade de cada ponto de Gurupi. O setor Campo Bello tem se tornado uma das melhores regiões para se morar, aqui temos uma UnirG estruturada, avenida duplicada, a unidade de saúde do Parque das Acácias, Cemei entregue pela educação, e agora a unidade de saúde Campo Belo, que eu tenho certeza vai mudar a realidade desses moradores”, afirmou.

A ex-deputada federal Josi Nunes, responsável pela emenda que possibilitou a construção da UBS Campo Bello falou da importância da obra. “É mais um instrumento da saúde para essa comunidade, é um compromisso que eu tive enquanto deputada federal para atender Gurupi”, declarou.

A Unidade Básica de Saúde “Francisco Nogueira Lima”, de porte III, com área de 507,08 m², foi construída com recursos oriundos de emenda parlamentar e contrapartida do Município. A obra possui estrutura ampla que atenderá a comunidade da região com conforto e excelência.

A dona de casa Lucirene Silva, moradora do setor, agradeceu pela nova unidade e ressaltou a atenção do município com a saúde. “Moro aqui próximo e estou feliz com a inauguração desta nova UBS, isso mostra que a prefeitura tem priorizado o cidadão”, disse.

“A nova UBS está linda, a população de Gurupi merece uma obra desse porte e toda a gestão está de parabéns por cuidar bem da saúde das pessoas”, relatou o senhor Francisco de Assis.

Obras da Saúde

Somente em 2019 foram entregues três novas Unidades Básicas de Saúde e um Centro de Atenção Psicossocial. E neste mês de março, além da unidade do setor Campo Belo, mais duas serão entregues, com o objetivo de ampliar e melhorar a assistência a quem busca os atendimentos da atenção básica.

No dia 17 de março, às 18h30, será a vez da comunidade do bairro Sol Nascente receber a Unidade Básica de Saúde “Pr. Moisés Martins da Rocha”, de porte III e com área de 545,71 m² construída com recursos destinados pelo então Deputado Federal Ângelo Agnolin e contrapartida do Município. Já no dia 26 de março, às 18h30, será a entrega do Centro de Especialidades Odontológicas “Ordália Vendramine Campos”, no Setor Casego, com área de 679,87 m². Os recursos para a construção do CEO também foram destinados pela então Deputada Federal Josi Nunes e contrapartida do Município.