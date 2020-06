Produtores e Associações rurais devem atualizar cadastro por meio da plataforma Agrotins 100% Digital

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), mobiliza produtores rurais e entidades associativas para atualizarem seus cadastros de banco de dados na Seagro, por meio da plataforma https://agrotins.to.gov.br/. O cadastro faz parte dos programas de incentivo e benefícios de projetos como de fruticultura, apicultura, olericultura, produção de grãos, entre outros, visando o fortalecimento das entidades associativas.

De acordo com a gerente de associativismo e cooperativismo da Seagro, Sandra Correia, a atualização do cadastro é de fundamental importância, pois a agricultura familiar tem participação nas atividades produtivas em diversas áreas da agricultura. “Precisamos urgentemente realizar a atualização cadastral, obtendo informações sobre o perfil dos produtores, com a finalidade de levantar novos dados das atividades, funcionamento, buscando a possibilidade de melhoria, tornando sua produção mais competitiva com consciência ambiental, assim promovendo a inserção do homem no campo e na sociedade”, afirma.

Sandra Correia explicou ainda que a atualização dos dados tem como objetivo promover e apoiar a sustentabilidade das organizações associativas rurais, incentivando o setor produtivo, o desenvolvimento econômico e social dos indivíduos, para manter um banco de dados atualizado. “Atualmente, existe no banco de dados mais de 600 associações atualizadas. A intenção é que todas as associações de produtores do Estado sejam cadastradas e atualizadas.

Passo a passo do cadastro

Deve-se acessar a página https://agrotins.to.gov.br/, Espaço Pavilhões, Agricultura Familiar, Associativismo e Cooperativismo, Artigos, e por último, Cadastro das Associações Rurais. Pode-se também acessar direto no link – https://forms.gle/k8w8uj1Sbjzbq7Rw5 . Outras informação podem ser obtidas por meio do n[úmero 63 3218-2144 ou pelo e-mail: [email protected] .

Após o dia 26, encerramento de acesso a plataforma da Agrotins 2020 100% Digital, os produtores poderão atualizar seus dados diretamente no site da Secretaria da Agricultura, seagro.to.gov.br .