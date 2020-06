Produtores assinam projetos para acesso a linhas de crédito Rural com apoio do Ruraltins

Resultado do Mutirão do Agrocrédito, realizado em fevereiro deste ano na região sudeste do Tocantins, o Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) finalizou 21 projetos propostos pelos agricultores para o acesso a linhas de crédito rural junto aos bancos. Para continuidade aos processos, uma equipe do órgão inicia, nesta segunda-feira, 8, visitas a estes produtores para recolher assinatura, montar o processo e internalizar o pedido no banco.

Nesta primeira etapa estão sendo atendidos produtores rurais dos municípios de Almas, Dianópolis e Novo Jardim, contemplando três linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), sendo o Pronaf A; Mais Alimento e o Pronaf Custeio, e pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), que é o crédito de fomento da Região Norte.

Para a linha de crédito do Pronaf Grupo A, que é voltado agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), foram elaborados 13 projetos, no valor de R$ 25 mil cada; somando R$ 325 mil de investimentos.

No Pronaf Custeio, voltado para custear os itens necessários à rotina de produção, seja ela agrícola ou pecuária, um projeto que comtempla a atividade pecuária no valor de R$ 228 mil; do Pronaf Mais Alimentos, que visa a produtividade e rentabilidade da família, são quatro projetos no total de R$ 376 mil. Já pelo FNO, um projeto a ser apresentado no valor de R$ 220 mil.

Conforme servidor da gerência de Crédito Rural do Ruraltins, Mário Célla, “a equipe irá pessoalmente na propriedade pegar a assinatura do produtor em cada projeto elaborado, escanear a proposta montada e em seguida internaliza-la no banco para análise do crédito”, disse acrescentando que as propostas apresentadas poderão ser aprovadas em até 90 dias ou um pouco mais.

Mutirão do Agrocrédito

Com a finalidade de fortalecer as atividades desenvolvidas pelo pequeno agricultor, o Mutirão do Agrocrédito, percorreu 12 municípios da região sudeste do Tocantins, entre os dias 17 e 21 de fevereiro, visando atender as demandas das famílias rurais, no sentido de alavancar os sistemas de produção agropecuária, com assistência técnica e acesso ao crédito rural.

Na região estão sendo atendidos os seguintes municípios: Almas, Porto Alegre, Dianópolis, Novo Jardim, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Natividade, Chapada de Natividade, Conceição do Tocantins, Taipas, Paranã e Rio da Conceição.

Crédito rural

Por meio das ações dos extensionistas, milhares de agricultores são beneficiados pelo crédito rural em todo Estado. Os recursos são aplicados pelos agricultores em reforma da pastagem, infraestrutura rural, aquisição de matrizes leiteiras e de corte, tratores, máquinas e outros equipamentos indispensáveis às atividades desenvolvidas no campo.