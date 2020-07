Procedimento para apurar distribuição indiscriminada de ivermectina à população de Tocantinópolis é instaurada pelo MPTO

Com o objetivo de impulsionar o setor empresarial no Estado, ofertando linhas de crédito com taxas especiais, o Governo do Tocantins promoverá, nesta quarta-feira, 22, a inauguração de uma sede da Agência de Fomento no município de Araguaína, na região norte do Estado.

Agora, a segunda maior cidade do Tocantins passa a contar com atendimento presencial. A nova sede vai funcionar junto com a unidade do É Pra Já, na Avenida Cônego João Lima, n° 470, Quadra 03, com atendimento ao público das 7 às 13 horas, a partir desta quarta-feira, 22.

Para o governador Mauro Carlesse, ampliar o alcance da Agência de Fomento é mais uma resposta rápida da gestão, frente à crise mundial gerada pela pandemia do novo Coronavírus.

“Mesmo com a pandemia, o Governo do Tocantins não parou de trabalhar. O comércio, em todo o país, foi afetado pela crise e nada mais justo com nossos empresários do que fornecer acesso ao crédito de forma rápida e eficiente. A minha determinação é que a Fomento facilite o processo para que toda a região de Araguaína e demais municípios possam ser beneficiados”, destacou o Governador.

Linhas Especiais

Desde o dia 16 de julho, a Agência de Fomento criou uma linha especial para os comerciantes tocantinenses. Com taxa de 1,29% ao mês e carência de 90 dias para começar a pagar, os interessados poderão obter até R$ 30 mil em crédito dividido em até 48 parcelas.

Essa linha faz parte do Mês do Comerciante e vai atender solicitações de empréstimos até o dia 16 de agosto deste ano.

De acordo com a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, mesmo que o comerciante tenha alguma restrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), adquirida durante a pandemia, ele poderá obter crédito e ter certidões liberadas.

“Ainda que o empresário tenha alguma restrição, a Fomento vai analisar os pedidos para a concessão do empréstimo. Trata-se é uma ótima oportunidade para as empresas do Estado, já que é uma das menores taxas de capital de giro disponíveis no mercado atualmente e também segue direcionada para empresas recém-constituídas”, informou Denise Rocha.

Faça o agendamento

Para que o cliente tenha agilidade no atendimento, a Agência de Fomento disponibilizou um link no site da Secretaria de Estado de Administração para agendamento, com um checklist contendo todos os documentos necessários para solicitação de crédito.

Os empreendedores de Araguaína e região também podem agendar o atendimento presencial pelos telefones (63) 3414-8957 e (63) 99277-6113, além do e-mail [email protected] para mais informações sobre os serviços ofertados pela Agência de Fomento.