Prefeitura de Porto Nacional lança CarnaFolia hoje, 17

“Acredito que teremos um grande ano”. Com essas palavras o prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia, empossou 29 gestores educacionais da rede municipal de ensino, para o biênio 2020/2021. O vice-prefeito Ronivon Maciel e a secretária municipal da Educação, Shyrleide Maia prestigiaram o momento e desejaram boas-vindas e sucesso aos profissionais. A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira, 14, na sala de reuniões do gabinete do prefeito. Os novos gestores estão nas escolas desde o dia 02 de janeiro, preparando o ano letivo.

Na posse, os gestores eleitos assinaram um Termo de Compromisso e Responsabilidade de Gestão. Eles passarão por avaliação anual feita pela Secretaria Municipal da Educação e a comunidade escolar.

“No próximo dia 27 já inicia o ano letivo em nossas escolas. Começamos muito bem, empossando grandes profissionais da educação. Eles foram eleitos através de processo seletivo e com grande participação da comunidade, dentro do que prescreve o Plano de Educação do Município. Estamos satisfeitos em empossar esses educadores, e a eles todo o nosso entendimento e compreensão do desafio que os espera. Temos realizado um trabalho de educação diferente, com fortalecimento e crescimento, para que tenhamos crianças mais bem preparadas para serem bons cidadãos”, destacou o prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia.

O vice-prefeito Ronivon Maciel parabenizou os gestores empossados pelas conquistas e disse que uma verdadeira educação só se constrói com o diálogo, o que oportuniza caminhos mais acertados.

A primeira-dama, Aline Maia; a superintendente Educacional da Secretaria Municipal da Educação, Deusina Ribeiro; a diretora Pedagógica, Gisele Cristine; e os vereadores Jefferson Lopes e Argemiro Filho prestigiaram as posses.

Legislação

Instituída pela Lei Municipal 1.928, de 28 de março de 2008, a eleição para a escolha de Gestores e Supervisores das escolas municipais de Porto Nacional aconteceu no dia 16 de dezembro. O processo foi democrático, cumprindo a Lei do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município (PCCR).

Seleção e eleição

A escolha do profissional para exercer a função de Gestor de Unidade Escolar aconteceu de forma mista – seleção e eleição. Primeiro foi composta uma Comissão Municipal, conforme Portaria da Secretaria Municipal da Educação (Semed) nº 173, 04/10/2019, que organizou, acompanhou e avaliou a execução dos processos que subsidiaram as escolhas.

A comissão era composta por dez pessoas, sendo cinco, representantes da Secretaria Municipal da Educação e cinco, representantes do PCCR. A referida comissão acompanhou o passo-a-passo de todo o processo, começando pelas inscrições.

Os locais de provas (escolas, blocos e salas) e a homologação das inscrições, também foram avaliados e checados pela comissão.

Para a secretária municipal da Educação, Shyrleide Maia, a comissão instituída trabalhou bastante para que o processo acontecesse da melhor forma possível. “É Lei e cumprimos. Parabenizo a todos os servidores que tiveram a determinação e a coragem de participar do processo seletivo”, disse a Secretária de uma das pastas mais importantes da gestão municipal.

Seminário Municipal da Educação/Formação Continuada

No dia 20 de janeiro, na realização do Seminário Municipal da Educação (SME), a Secretaria Municipal da Educação promoverá formação em gestão escolar continuada, obrigatória aos gestores eleitos, com o propósito de fortalecer a Rede Pública Municipal de Ensino.

Investimentos

Com o intuito de construir um novo significado para a educação infantil, a Prefeitura de Porto Nacional está investindo alto na educação municipal. Novas escolas foram construídas, reformadas e ampliadas; livros didáticos de qualidade, adquiridos – um reforço bastante significativo no aprendizado e desenvolvimento intelectual dos alunos; Formação Continuada para os profissionais; aperfeiçoamento a descentralização da alimentação escolar, como forma de evitar o desperdício, facilitar o trabalho de manipulação dos alimentos e garantir o consumo seguro com a entrega de novos e modernos itens de cozinha – fogões, geladeiras, liquidificadores, bebedouros, armários, balanças; aquisição de novos veículos e computadores e muito mais.