Prefeitura de Porto Nacional dá posse aos novos servidores municipais

Numa manhã repleta de alegria e sentimento de vitória, a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Administração, empossou os novos servidores públicos municipais aprovados no concurso público realizado no segundo semestre do ano passado, dando assim validade ao princípio constitucional do ingresso no Poder Público. Com a admissão dos novos colaboradores, as secretarias beneficiadas serão as da Saúde e Educação. A solenidade aconteceu no auditório do anexo II da Prefeitura, com a presença do prefeito Joaquim Maia, da primeira-dama Aline Maia, do vice-prefeito Ronivon Maciel e demais secretários.

Com a posse destes 240 novos servidores, a Gestão Municipal surpreende com a efetivação dos novos profissionais em curto prazo.

Durante o ato, o prefeito Joaquim Maia deu as boas-vindas a todos, e falou de sua satisfação em presenciar o momento inicial da carreira desses servidores.

“Dentro da legalidade e com equilíbrio, está sendo possível ampliarmos o funcionalismo municipal para melhor atender a população. A compreensão é que essas pessoas vão somar em todo o quadro já existente, reforçando assim os serviços ao cidadão portuense. Temos professores, psicólogos, médicos, motoristas, enfim, várias categorias assumindo hoje. É um mix de profissionais, necessário para compor corretamente as atividades da comunidade, e que contribuirão de forma significativa para o avanço do Município”, comemorou.

O atual secretário municipal da Administração, Gilberto Tomaz, reiterou a renovação no quadro de servidores públicos do Município, e parabenizou o esforço da gestão para chegar nesse momento da posse.

“A secretaria da administração, com muito respeito à gestão Joaquim Maia, vem a público agradecer toda a equipe. Temos o sentimento de trabalho realizado com muito êxito, através de uma banca realizadora que é a Copese, de renome no Estado. A seleção foi um resultado satisfatório para a administração. Esperamos que os novos servidores tenham como prioridade o serviço público, e aqueles que precisam da administração”, frisou.

A secretária municipal da Saúde, Anna Crystina Brito, destacou a política desenvolvida na atual gestão do Município – de valorização da categoria, com foco no atendimento à população.

“Era um anseio efetivar profissionais em todo o Município, bem como, na Rede Municipal de Saúde, o que gerou uma grande expectativa. Distribuiremos os servidores de acordo com o perfil, qualificações e vivência também. Faremos toda uma análise do histórico de trabalho e vamos acolhê-los. São profissionais importantes inseridos no serviço do nosso Município. Para o acolhimento, designaremos por portaria, uma comissão com profissionais de diversas categorias que vão acompanhar o processo”, explicou Anna Crystina.

A secretária municipal da Educação, Shyrleide Maia, comemorou a posse dos concursados, e destacou a importância da educação para o crescimento da cidade. “Não estamos medindo esforços para fortalecer o ensino em nossa cidade. Temos avançado, ano a ano, e esta posse dos novos servidores é mais um incentivo para desenvolvermos juntos, um trabalho de qualidade e capacitado nas escolas de Porto Nacional”, ressaltou.