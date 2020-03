Prefeitura de Porto convoca 29 aprovados em concurso; Nomeados tem 30 dias para tomar posse

…

A Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Administração, convocou mais 29 aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação do cadastro-reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município. A decisão, que saiu na quinta-feira, 26, com a publicação do Edital de Convocação nº 001/2020 no Diário Oficial do Estado (DOE), engloba as categorias da saúde, administração e transporte. A iniciativa considerou o agravamento da pandemia da Covid-19, com o aumento significativo de casos de infectados pelo País e o oitavo caso confirmado no Tocantins, o que exige a adoção de medidas emergenciais. O documento consta no DOE de nº 5.571, do dia 26 de março.

Os nomeados terão o prazo de 30 dias para tomar posse, e este prazo poderá ser prorrogado por igual período, a pedido do interessado, devidamente justificado e com deferimento da Secretaria Municipal da Administração.

Já podem apresentar os documentos exigidos, exames e laudos médicos que os habilitarão para as funções. Todas as informações estão no site da Prefeitura de Porto Nacional, disponível em http://www.portonacional.to.gov.br/index.php/concurso-2019.

Destes, 05 são para nível fundamental, nos cargos de motorista de veículos de passeio e pesado; 13 são para nível médio, nos postos de agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem; e 11 para nível superior, para as funções de administrador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, e terapeuta.

Outra consideração importante por parte da Prefeitura, foi a declaração de ‘Emergência em Saúde Pública’ de importância nacional, em decorrência de infecção humana pelo novo Coronavírus. O Ministério da Saúde (MS) publicou uma Portaria nº 188 no dia 03 de fevereiro de 2020. O documento trouxe o entendimento da complexidade da pandemia que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde (SUS).

Concurso Público

Lançado no ano passado, o concurso ofereceu 379 vagas. As provas foram realizadas pela Comissão Permanente de Seleção (Copese), da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

O certame foi considerado o maior da história do Município. Mais de 26,5 mil pessoas se inscreveram para concorrer a cargos públicos municipais. As provas foram realizadas no dia 18 de agosto de 2019.

Confira o Edital de Convocação: