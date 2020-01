Prefeitura de Gurupi entrega 5º Cemei e destaca história do Senador João Ribeiro

A noite desta última quinta-feira (23) foi marcada por uma grande comoção em Gurupi. A prefeitura municipal entregou o 5ª Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) da cidade, que homenageou o saudoso Senador João Ribeiro, conhecido popularmente como “João das Creches”. Os familiares do Senador que estiveram presentes, bem como as diversas lideranças políticas de todo o Estado que prestigiaram o evento ficaram comovidas com a homenagem.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, em seu discurso destacou o empenho da gestão para atender todas as demandas da educação, bem como a merecida homenagem ao Senador. “Fico muito feliz de poder realizar mais um dos desejos da população gurupiense, como sempre digo, o que mais me realiza na vida de político é o poder de mudar a paisagem dos lugares e o destino das pessoas, e é isso que fizemos aqui, estamos dando a oportunidade da educação para centenas de crianças. Estamos seguindo o exemplo do nosso saudoso Senador João Ribeiro, que em sua vida política prezou pela educação desses pequenos”, disse.

A prefeita Cinthia Ribeiro, homenageada na noite, falou da alegria de receber a homenagem e elogiou a gestão gurupiense. “Esse é um momento de muita honra e de muita alegria. João Ribeiro, que foi conhecido como o “João das Creches”, em todo o Estado do Tocantins, teve aí as suas emendas, os seus recursos, principalmente voltados para essa grande política pública que é transformar a vida das pessoas que de fato mais precisam. Para nós é motivo de muita alegria ver a administração de excelência, os resultados eficazes de uma política transparente que o prefeito Laurez Moreira tem feito, seu primeiro mandato foi maravilhoso e o segundo segue sob a mesma perspectiva, ou seja, são pessoas de responsabilidade trabalhando dentro da gestão para de fato produzir resultados, e é isso que a população precisa”, destacou.

A deputada estadual Luana Ribeiro, filha do senador João Ribeiro, também homenageada no evento, relembrou o seu pai e agradeceu pela homenagem. “Essa obra é uma justa homenagem, nossa família está muito honrada. Meu pai foi um homem que dedicou a vida à política e ao próximo. O menino pobre que calçou sapato pela primeira vez aos onze anos de idade teve a oportunidade de pisar no tapete verde da Câmara e no tapete azul do Senado, retribuiu a população com trabalho, com amor e com respeito. Essa homenagem não é só ao senador, mas à toda população gurupiense, pois como meu pai dizia, é muito importante ter um local seguro, de qualidade, para que as crianças possam ficar bem acolhidas e terem uma boa formação, enquanto seus pais possam trabalhar com a certeza de que suas crianças terão um bom futuro”, declarou.

O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei)

O Cemei Senador João Ribeiro, localizado no Loteamento Parque Residencial Nova Fronteira é a 5ª unidade de ensino entregue pela atual gestão. Com mais esta, a educação municipal de Gurupi terá a capacidade para atender um total de 9.418 crianças.

O investimento direcionado para a sua construção, equipamentos e mobiliários foi de R$ 2.626.757,56, recursos provenientes do Governo Federal/FNDE e próprios do Município. A nova unidade possui 1308.85 m² de área construída, 8 salas de aula, cozinha, depósito, almoxarifado, sala para professores, sala de informática, sala de leitura, vestiário, playground e banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Tem capacidade para atender 312 alunos, crianças com a faixa etária de 1 a 3 anos, nas modalidades Berçário II, Maternal I e II.

O CEMEI Senador João Ribeiro já iniciou o período letivo nesta última segunda-feira, 20, juntamente com as demais unidades de ensino.

De acordo com informações da secretaria de Educação, a inauguração dos novos Cemeis, o Raimunda Regino de Lima, no setor Aeroporto III em dezembro deste último ano, e agora o Senador João Ribeiro, no Nova Fronteira, a capacidade de atendimento de crianças na faixa etária de 1 a 3 anos aumentou. Além disso, para atender toda a demanda por vagas, medidas como a junção de turmas e a criação de novas foram tomadas.

Histórico do Homenageado

De origem humilde, a mãe era dona de casa e servente de escola pública e o pai pedreiro, João Batista de Jesus Ribeiro era natural de Campo Alegre de Goiás. Ficou órfão de pai aos 7 anos e como segundo filho de sete irmãos (primeiro dos homens), João começou a trabalhar ainda criança para ajudar a mãe na criação da família. E como arrimo de família trabalhou na roça, foi engraxate, vendedor de picolé. Ainda jovem se mudou para Araguaína, na época norte goiano, a convite de seu patrão, dono de uma ótica.

João Ribeiro era casado com Cinthia Ribeiro, atual prefeita de Palmas, com quem teve um filho, João Antônio, hoje com 12 anos. O senador deixou outros seis filhos: Luana Ribeiro, deputada estadual, JR, Diego, Giovanna, Maria Teresa e Fábio. Foi presidente do Sindicato dos Garimpeiros da Serra Pelada graças ao seu estreito relacionamento junto aos garimpeiros.

Sua ligação com o Sindicato e a liga de Futebol de Araguaína, leia-se Tourão do Norte, o levou a eleição de vereador em 1982, dando início a sua brilhante carreira política.

Carreira política

Quatro anos depois foi o deputado estadual mais bem votado em Goiás. Destacou-se na defesa dos garimpeiros, em um período em que o Brasil vivia o auge do garimpo de Serra Pelada. Ainda naquele mandato, João Ribeiro se empenhou pela criação do estado de Tocantins. O senador considerava sua vitoriosa luta nesse sentido o principal marco de sua carreira política.

Disputou e venceu as eleições para prefeito de Araguaína, e ficou frente à administração municipal entre 1989 e 1993. No ano seguinte chegou a Brasília como deputado federal. Foi reeleito em 1998, proporcionalmente o mais bem votado no país. Nesses dois mandatos, deu prioridade à busca de recursos para Tocantins.

Durante o mandato de deputado, licenciou-se em duas oportunidades para ocupar cargos no governo de Tocantins. Foi secretário de Turismo Ecológico e secretário de Governo, nas gestões de Siqueira Campos, que atualmente governa o estado pela quarta vez. Em 2002 foi eleito Senador pelo Tocantins. Em 2026, foi coordenador da campanha do governador Siqueira Campos.

Mandato no Senado

A atuação no Senado foi marcada por um caráter municipalista. Agiu com empenho pela construção da Ferrovia Norte-Sul, das hidrelétricas dos rios Araguaia e Tocantins e para levar saneamento básico, esportes, estradas e turismo para as cidades do estado.

Em 2003 assumiu uma cadeira no Conselho Político do Governo Federal. Foi líder da bancada do governo. Reelegeu-se senador nas eleições de 2010, e foi o mais votado, tendo mais votos do que o governador eleito. Além de ser conhecido como João do Povo, por seu carisma recebeu também o apelido de João das Creches, pois 89 dos 139 municípios tocantinenses receberam recursos de suas emendas parlamentares para a construção de creches.

Foi, entre os anos de 2011 e 2013, o único representante do Tocantins na mesa diretora do Senado Federal, tendo sido eleito (internamente) para o cargo de 2º secretário. Por um desejo popular já era o pré-candidato a governador do Tocantins nas eleições de 2014.

Desejo esse interrompido em 18 de dezembro de 2013, quando o senador João Ribeiro faleceu em São Paulo, aos 59 anos de idade, vítima de complicações pulmonares após um transplante de medula óssea como parte do tratamento de um tipo raro de leucemia.