Prefeitura amplia melhorias nas feiras cobertas do Jardim Aureny I e Arno 33 graças à economia no projeto inicial da reforma

Uma das paixões dos palmenses, as feiras cobertas, ganharão mais melhorias. Dentre as mais antigas da Capital, as feiras do Jardim Aureny I e da Arno 33, que recentemente passaram por uma grande reforma na sua estrutura, agora ganharão reforma dos seus respectivos estacionamentos. O anúncio do pregão eletrônico para a realização da obra foi divulgado no Diário da Prefeitura de Palmas da última sexta-feira, 15, e será realizado no dia 31 de julho.

Os serviços fazem parte do valor R$ 243.502,65 restante do projeto viabilizado por meio da Caixa Econômica Federal e Convênio realizado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura de Palmas, o qual contemplou toda a reforma estrutural destas feiras. A obra contempla 11 mil metros quadrados de aplicação de micro revestimento a frio, para a recuperação do estacionamento das feiras.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego (Sedem), pasta responsável pela execução do projeto, Mila Jaber, a economicidade, com a otimização dos recursos, é uma determinação da prefeita Cinthia Ribeiro em todas as obras da Prefeitura de Palmas. “Trabalhamos para ter eficiência na gestão, e isso implica em otimizar os recursos, e agregar mais serviços para a comunidade, com esse valor que economizamos nas obras, vamos ampliar os serviços e melhorar um dos nossos cartões postais de Palmas, que são nossas feiras cobertas”.

Reforma da Feira da Arno 33

Entregue em 26 de outubro de 2018, a obra consistiu na reforma da cobertura e da estrutura metálica para proteção de chuva e sol; 1.200 metros de telas para proteção contra pombos, troca do piso, construção de boxes com revestimento cerâmico (dez para comercialização de pescado e carnes frescas e 18 para comerciantes da área de alimentação), banheiros coletivos – feminino e masculino; banheiro adaptado para pessoas com deficiência, sala administrativa, quadros individuais de distribuição de luz e água, novas instalações hidráulicas, sanitárias e eletrônicas, fechamento das calçadas internas e instalações para combate a incêndios.

A estrutura ganhou rampa e corrimão e piso tátil para orientação de deficientes visuais.

Reforma da Feira do Jardim Aureny I

Entregue em 15 de fevereiro desse ano, a Feira do Aureny I recebeu reforma de toda a estrutura, telhado e sanitários. Foram construídos 12 boxes para comidas tradicionais, salgados e sucos, e de 12 boxes para comercialização de pescados. Os espaços atendem as normas e exigências da Vigilância Sanitária, com revestimentos e cerâmicas brancas, bancada da pia de inox em granito e bancadas idênticas, com instalações elétricas, rede de água potável e instalações hidrossanitárias novas, inclusive, troca de todas os vasos sanitários e instalação de torneiras de inox.

Também foi realizada a troca do piso, agora antiderrapante e tátil. Foram instalados corrimãos em rampas e escadas de acesso a feira. A exemplo da Feira da Arno 33, a do Aureny I igualmente ganhou telas no telhado para evitar a entrada de pombos. Foi trocado o alambrado em todo o perímetro da feira e a instalados novos portões. As equipes também se mobilizaram para reformarem toda a rede hidropluvial da feira, pintura geral, pintura de sinalização das bancas e colocação de placas de comunicação visual.