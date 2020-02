Prefeito Laurez entrega escrituras a moradores do bairro Jardim Tocantins em Gurupi

Mais uma entrega de escrituras foi realizada pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desta vez para famílias da Quadra 49 do Loteamento Jardim Tocantins, região Norte da cidade, na noite desta quinta-feira (06). O sentimento de gratidão dos moradores tomou conta da solenidade de entrega dos documentos de regularização definitiva.

“Não poderia ter dia mais feliz em minha vida do que este. Estou emocionada e nem acredito que estou com a escritura da minha casa em minhas mãos, é um sonho realizado”, relatou uma das moradoras beneficiadas com a entrega, Rafaela Gonçalves.

“Esse documento tira um peso das minhas costas, porque já tive medo de perder a minha casa, mas hoje eu tenho a certeza de que ela é minha, estou muito grato a toda equipe da Prefeitura e hoje só tenho motivo para comemorar”, disse o morador Edmilson Barbosa.

Nesta entrega foram 34 famílias agraciadas com a regularização definitiva de seus imóveis. Segundo a secretária de desenvolvimento urbano, Cristina Donato, no processo de regularização do Jardim Tocantins havia uma ação de reintegração de posse do local que a equipe da pasta conseguiu reverter para que a área fosse regularizada e entregue definitivamente aos moradores. “Toda a equipe da SEDUR se empenhou bastante para que hoje fossem entregues as escrituras. Hoje o medo e a insegurança deram lugar a certeza e tranquilidade destes moradores sobre suas propriedades”, afirmou.

O Prefeito Laurez Moreira lembrou que um dos seus objetivos quando assumiu o município foi regularizar toda a cidade, e que a cada entrega de escrituras, o sentimento de dever cumprido aumenta. “Eu fico com o coração vibrando de alegria quando vejo a satisfação dos moradores ao receberem suas escrituras, pois eu sei a tranquilidade que esse documento trás ao pai e a mãe de família. Isso é mudar o destino da vida das pessoas”, frisou.

Na última quarta-feira (05), a Prefeitura também entregou escrituras para 42 famílias do bairro Alto dos Buritis. Hoje já são quase 3 mil famílias com o sonho de ser dono de direito de suas propriedades realizado em Gurupi.