Posse de Andrino no comando do PSB de Palmas traz presidente nacional do partido

O presidente do diretório nacional do PSB, João Carlos Siqueira, está em Palmas nesta quinta-feira, 13, para a solenidade de posse da nova direção do partido na Capital, que ficará sob o comando do pré-candidato da legenda à prefeitura do município, vereador Tiago Andrino.

O evento está previsto para às 18h30, no auditório da Assembleia Legislativa. Na sexta, Carlos Siqueira participa da inauguração da #Casa40, às 7h40. “É um momento muito importante, onde o PSB se reorganiza, convida muitos quadros, pessoas que pela primeira vez estão entrando na política, formando u grande time, com propósito, com uma missão, com os mesmos ideais, para que Palmas volte a sorrir em 2020”, afirmou Andrino.

A dissolução do diretório metropolitano do PSB decorreu da saída do ex-reitor da UFT Alan Barbiero do partido, para se filiar no Podemos. Andrino, que era secretário-geral do diretório estadual, deixa a função para comandar a legenda na Capital e, com isso, fortalecer a sua pré-candidatura a prefeito da cidade.

Andrino esteve Brasília na quarta, 12, e retornou nesta quinta a Palmas. Ele foi à capital federal fazer alguns acertos com a direção nacional do partido e tomar ciência das diretrizes da legenda para a disputa eleitoral nas capitais brasileiras.

Amastha

O presidente do PSB Tocantins, Carlos Amastha, destacou que o partido vive um grande momento e agora, mais experiente, constrói um futuro ainda mais sólido e promissor. “A gente brinca com esse slogan de que Palmas vai voltar a sorrir porque o sentimento do PSB de Palmas é exatamente esse. A gente sente uma leveza tanto de propostas, a pré-candidatura do Tiago, a procura de setores da sociedade civil organizada para participar das pré candidaturas de vereador, é perceptível que vivemos um grande momento em que podemos corrigir os erros do passado e podemos continuar sonhando”, afirmou.

O ex-prefeito da Capital destacou ainda a experiência e as características de Andrino, reforçando as razões pelas quais ele é o pré-candidato do partido ao Paço Municipal e assume o comando do PSB em Palmas. “Agora precisamos de alguém competente e comprometido para realizar. E sem lugar à dúvida o Tiago que representa integralmente esse sentimento. Alguém que me trouxe para política, que está com a gente desde a coordenação da campanha de 2012, depois como secretário de governo, o secretário mais importante da gestão, porque era quem organizava todos os orçamentos de todos os projetos de todas as pastas que supervisionava tudo que acontecia na cidade que sem lugar à dúvida é a melhor pessoa para representar esse grupo nesse desafio dessa retomada e de fazer Palmas voltar a sorrir”, destacou.

Amastha afirmou, por fim, que o grupo trabalha desde 2012 com o objetivo de fazer de Palmas a melhor cidade do mundo pra se viver, e embora tenham avançado muito, esse sonho foi “congelado”. Para o ex-gestor esse é um momento de inspiração para buscar a continuidade do trabalho de sucesso e resultado que foi iniciado, visando o bem estar do cidadão ao transformar Palmas na cidade da melhor saúde, melhor educação, dos grandes eventos e desenvolvida social e economicamente.

T1 Notícias