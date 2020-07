Porto Nacional instala quarto cabines de desinfecção no Município

Desde que começou a grave crise de saúde pública, causada pela pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) vem tomando medidas enérgicas de proteção à comunidade portuense e, também, dos Distritos de Luzimangues, Escola Brasil e Nova Pinheirópolis. São decretos municipais, fiscalizações, ações de vigilância em saúde, desinfecção de vias públicas, atendimento de qualidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), implantação da única Unidade de Referência à Covid do Tocantins, e, agora, a instalação de quatro cabines de desinfecção, sendo três em Porto Nacional e uma em Luzimangues. Começam a funcionar hoje à tarde. Porto Nacional é o único município do Estado a colocar as cabines de proteção contra a Covid-19.

Os compartimentos foram colocados na Praça do Centenário, no Centro da cidade; em frente à Unidade Municipal de Referência à Covid-19, no setor Nova Capital – ao lado do Ceme, SAE e UPA; no antigo Posto do Lincoln, no setor Jardim Brasília; e outro na Estação de Integração de ônibus, em Luzimangues.

As cabines de nebulização, com acionamento automático, para descontaminação serão utilizadas como mais uma ferramenta no enfrentamento à Covid-19. A capacidade de passagem pela cabine é de até 600 pessoas por hora, tornando o direito de ir e vir mais protegido. O equipamento é moderno, seguro e confiável, e pode salvar vidas.

O produto a ser usado é uma solução antisséptica aprovada pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Anvisa, para o uso em pessoas, e capaz de eliminar vírus, bactérias, fungos e agentes patógenos da pele, roupas, acessórios e demais objetos. Extremamente eficaz em lugares com circulação de pessoas.

Garante 100% de descontaminação, não traz nenhum risco à saúde e, ainda, proporciona sanitização e higienização rápida, resolutiva e segura.

“Desde o início da pandemia, que a gestão municipal vem desenvolvendo ações que protejam a população do Coronavírus. Temos trabalhado diuturnamente, em busca de soluções cada vez mais eficazes, e a instalação das cabines é mais uma dessas soluções, por ter um alto poder de desinfecção. Inicialmente escolhemos locais com maior fluxo de pessoas. Combatemos aglomerações, mas sabemos que onde existem, propiciam a proliferação do vírus, potencializando a contaminação”, destacou a secretária municipal da Saúde, Anna Crystina Brito.

Ela frisou, ainda, que profissionais capacitados têm feito desinfecções nas vias e repartições públicas, com frequência, porque o vírus sobrevive em algumas superfícies, por horas ou até dias. Novos equipamentos foram adquiridos pelo Município, para este trabalho.

As cabines trarão segurança biológica, contribuindo para que as atividades econômicas e o convívio social possam ocorrer de forma segura.

Cabines

São feitas em alumínio com 2x2m e altura de 2.20m, tem perfil em alumínio octogonal com 4m² e teto de pvc. Tem, ainda, tapete; capacho tipo grama sintética; lâmpadas de led com 20 volts; sensor de presença para ligar e desligar; bomba de água com alta pressão, de 220v; mangueira plástica de 10 milímetros; e aspersor nebulizador com névoa.