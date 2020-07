Polícia Militar inicia construção das obras do Centro Olímpico em Palmas

A Polícia Militar iniciou na última sexta-feira, 10, a construção do Centro Olímpico em sua unidade administrativa, Quartel do Comando Geral (QCG), localizado em Palmas. A obra é orçada no valor de R$ 995.363, e conta com recursos provenientes de emenda parlamentar da deputada federal Dulce Miranda, convênio entre o Estado do Tocantins, Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

A previsão é que a obra fique pronta em um prazo de oito meses, conforme cronograma. O projeto do Centro Olímpico é da equipe de engenharia da PMTO e está sendo executado pela empresa FM&A Pavimentação Asfáltica e Construções LTDA. O Centro Olímpico contará com uma quadra poliesportiva, coberta e com arquibancadas, além de uma piscina semiolímpica, com arquibancada coberta, vestiários e sanitários. O local será utilizado para treinamento, prática esportiva e de condicionamento físico dos policiais militares do Estado.

O comando da instituição agradece o apoio da Deputada Dulce Miranda, que destinou por meio de emenda parlamentar, grande parte dos recursos para execução do projeto, que é uma demanda antiga da instituição. Sendo solicitado ainda no ano de 2016, pelo comandante geral da PM na época, coronel Glauber de Oliveira Santos. Destaca ainda o apoio do Governo do Tocantins, com a outra parte dos recursos, e no esforço constante para a melhoria das condições de trabalho dos policiais militares do Estado.

“A Construção do Centro Olímpico é uma conquista histórica para esta instituição e o investimento, fruto da confiança do Poder Legislativo e do Governo do Estado, será revertido em melhoria do condicionamento físico e práticas esportivas dos policiais militares do Estado, refletindo diretamente em benefícios para a população tocantinense”, ressaltou o Chefe do Estado Maior da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça.