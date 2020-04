Polícia Civil prende suspeito de praticar crimes em Conceição do Tocantins

Policiais Civis da 104ª Delegacia Conceição do Tocantins, sob o comando da delegada Melicia Resende Rocha Ganzaroli de Ávila, efetuaram na tarde desta sexta-feira, 3, a prisão de um indivíduo suspeito pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, crime ambiental contra a fauna, bem como, ameaça no âmbito familiar caracterizando delito de violência doméstica, em Conceição do Tocantins.

Conforme a delegada, a guarnição da polícia civil, apoiada por policial penal conhecedor da região, fez diligências na zona rural do município de Conceição do Tocantins para elucidar e definir a autoria de um crime de furto de gado ocorrido na zona rural daquele município. Após diligências, os policiais tomaram conhecimento do local onde o suposto autor poderia ser localizado e que existiriam prováveis vestígios da possível materialidade do crime patrimonial embrionário à diligência policial.

De posse de tais informações, a Polícia Civil ao averiguar os fatos levantados, constatou a prática do ilícito, bem como, localizou a ex-mulher do indivíduo, que relatou estar sendo ameaçada por ele. Os policiais civis encontram o homem em sua residência, o qual foi pego de posse de duas armas de fogo, várias munições (algumas intactas e outras deflagradas), do mesmo calibre das armas apreendidas, apetrechos de caça ilegal de animais silvestres, restos mortais de animais silvestres e restos de carne bovina in natura, os quais o autor confessou serem oriundas do gado que o mesmo havia subtraído.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em virtude de flagrante delito ao autor, sendo o mesmo conduzido para a Central de Flagrantes da cidade de Arraias para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Logo após, o homem foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

A Delegada Melicia destacou que o trabalho de investigação de crimes tem sido intensificado e que denúncias de crimes podem ser efetuadas pelo telefone 63 3381-1396. “O sigilo é garantido e absoluto”, ressaltou.