Polícia Civil prende homens após registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia Virtual em Araguatins

Em razão de ter iniciado na quarta-feira, 25, o pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham até um salário mínimo (R$ 1.045) e têm cartões de benefício com final 1, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO) orienta esse público, sobre os cuidados com o saque do salário neste período de pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus, causador da Covid-19.

Nesta quinta-feira, 26, será a vez do grupo 2, e assim por diante, até o dia 7 de abril. As mesmas orientações valem para os beneficiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev), que terão seus pagamentos antecipados para o próximo dia 31 de março.

De acordo com o Igeprev, a antecipação foi realizada para evitar filas e aglomeração de pessoas, preservando principalmente a saúde e a segurança dos beneficiários, em especial, o público idoso.

Orientações

A PM orienta que aposentados e beneficiários evitem ir pessoalmente às agências bancárias, optem pelo uso de canais digitais de atendimento, dando preferência ao uso de cartões ou aplicativos para realização de pagamentos e outras transações, tendo em vista que não é recomendado o manuseio de cédulas.

Caso seja realmente necessário ir à agência, que o beneficiário idoso, que está no grupo de risco, escolha uma pessoa de confiança, filho ou parente próximo, para realizar o saque, diminuindo assim o risco de contaminação.

Manter uma distância segura entre as pessoas que estejam na fila, usar máscara e álcool em gel.

A Polícia Militar reforça as orientações de segurança pessoal, como não repassar senhas ou cartões para pessoas desconhecidas. Em caso de dúvidas, devem procurar algum funcionário da própria agência, não sacar grandes quantias de dinheiro a fim de evitar o crime popularmente conhecido como “saidinha de banco”.

Sempre que possível andar acompanhado de alguém de confiança, manter seus pertences, como bolsas e carteiras, próximos ao corpo, preferencialmente na frente. Caso precise de ajuda, acione o policial militar mais próximo ou ligue no 190. O serviço operacional da Polícia Militar é mantido integralmente, mesmo no período de pandemia.