Polícia Civil participa da Semana da Justiça e Paz em Casa em Araguaína

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 3ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (3ª Deam), de Araguaína, participa da 16ª Semana de Justiça e Paz em Casa. O evento começou nessa terça-feira, 10, e prossegue até sexta-feira, 13, no setor Costa Esmeralda. A Unidade Policial Especializada integra a ação a convite da Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Araguaína.

Conforme a titular da 2ª Regional de Polícia Civil, em Araguaína, delegada Ana Maria Varjal, a mobilização do programa é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e faz parte da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres.

No decorrer da mobilização haverá diversos eventos direcionados para a comunidade feminina, sendo que a Polícia Civil interagirá com o público por meio de palestras e rodas de conversas sobre a atuação da instituição no âmbito da violência doméstica, bem como estará registrando Boletins de Ocorrência no local. “Com uma atuação voltada para atender as demandas da sociedade durante o evento, a Polícia Civil se integra de forma efetiva as situações de violência doméstica da população araguainense”, ressaltou a delegada Regional.