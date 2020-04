Polícia Civil deflagra operação de fiscalização de preços em Gurupi

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 55ª Delegacia de Divinópolis e com apoio da Polícia Militar, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 16, mandado de prisão preventiva e também de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 22 anos de idade. Ele é suspeito de cometer diversos crimes contra o patrimônio tais como: furtos e roubos na cidade de Divinópolis do Tocantins.

De acordo com o delegado Manoel Frota Neto, titular da 55ª DP e responsável pelo caso, o homem já possui passagens pela Polícia e começou a ser investigado há alguns dias, devido ao seu possível envolvimento em crimes patrimoniais em Divinópolis. Após extenso levantamento realizado pela equipe da 55ª DP, foi possível constatar fortes indícios de que, de fato, o indivíduo estaria atuando em roubos e furtos na cidade.

Desse modo, a autoridade policial representou, junto ao Poder Judiciário, pela prisão do investigado, a qual foi deferida e cumprida, na manhã desta quinta-feira, 16, quando o homem se encontrava em uma residência de Divinópolis. O indivíduo foi conduzido até a sede da Delegacia e, após a realização das providências legais cabíveis, foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória (CCP) de Paraíso do Tocantins, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.