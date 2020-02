Podemos apresentará Barbiero como pré-candidato a prefeito de Palmas no dia 20

O Podemos fará um grande ato de apresentação da pré-candidatura a prefeito de Palmas de Alan Barbiero, no próximo dia 20, durante o 1° Encontro Estadual do partido. O evento será realizado no auditório da Assembleia Legislativa, na Capital, às 13 horas, e contará com a presença da presidente Nacional do Podemos, Renata Abreu, do líder do partido no Senado, Álvaro Dias, do presidente da sigla no Tocantins, o prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas, de lideranças políticas de Palmas e do Estado e da população da Capital.

“Vamos apresentar um projeto para a mais nova Capital do Brasil em que as pessoas sejam as protagonistas. A proposta é construirmos o futuro de Palmas com a participação direta da população. Por isso, a nossa pré-candidatura nasce com um objetivo bem definido que é fazer uma aliança com as pessoas, ouvindo quem mora e vive a cidade no seu dia a dia, elaborando uma proposta para a Capital que tenha a cara da nossa cidade”, afirmou Alan Barbiero.

No evento de apresentação da pré-candidatura de Alan Barbiero a prefeito de Palmas pelo Podemos, será lançado também o projeto “Ouvindo nossa cidade”. Idealizado pelo partido e por Alan, o projeto percorrerá todas as regiões de Palmas conversando com a população, ouvindo das pessoas quais são os problemas, as dificuldades e as sugestões para melhorar nossa cidade. Essas informações darão sustentação ao Plano de Governo que será proposto por Alan Barbiero para a cidade.

“Só quem vive Palmas no seu dia a dia sabe de fato quais são seus problemas e o que precisa ser feito para termos uma cidade melhor. E isso nós vamos fazer. Vamos percorrer todos os cantos da cidade para ouvir as pessoas para juntos construirmos um projeto para o futuro de Palmas”, reforçou Alan.

A pré-candidatura de Alan a prefeito da Capital tem o apoio e o incentivo do prefeito de Araguaína e presidente do Podemos no Tocantins, Ronaldo Dimas. Na cerimônia de filiação de Alan ao Podemos, no final de janeiro, Dimas reforçou a competência e o preparo de Alan e adiantou a intenção de tê-lo como pré-candidato a prefeito de Palmas. “Por onde passa Alan deixa, além de grandes realizações, amigos e admiradores. Difícil achar pessoa tão comprometida com o nosso Tocantins. Temos convicção que os cidadãos e cidadãs palmenses estarão juntos conosco nesta eleição porque Alan tem tudo para ser o melhor prefeito da história de Palmas”, afirmou Dimas.

Trajetória

A história de Alan com a cidade de Palmas e com o Tocantins é longa. Viveu a infância em Gurupi. Cursou universidade em Goiânia, onde se formou engenheiro agrônomo. Com muito esforço conseguiu fazer mestrado e doutorado no exterior, voltando para Gurupi para trabalhar. Em 1993 se mudou para Palmas. Foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Tocantins, onde desenvolveu uma das trajetórias mais bonitas para a instituição, implantando a UFT em sete cidades e estruturando a universidade para ter a representatividade social e acadêmica que possui hoje para o Estado. Ainda foi secretário de Meio Ambiente do Tocantins e Secretário de Planejamento de Palmas, implantando projetos importantes para a preservação do meio ambiente do Estado e desenvolvendo ações que modernizaram a gestão de Palmas. Hoje é engenheiro, professor e empresário, construindo uma trajetória de bons resultados.

