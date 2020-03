PM realiza operação Cidade Protegida na região Sul do Estado

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da equipe da 99ª Delegacia de Paranã, elucidou um crime de latrocínio, o qual vitimou um senhor de 60 anos, fato ocorrido na madrugada da última terça-feira, 10, naquela cidade. Conforme apontaram as investigações, o crime teria sido, em tese, praticado, por um homem, que já está sendo procurado pela Polícia, e uma adolescente, que já se encontra recolhida em face de sua participação no latrocínio.

De acordo com o apurado durante as investigações, após descobrirem que o idoso estava de posse de uma considerável quantia em dinheiro, fruto da venda de algumas cabeças de gado. Os supostos autores combinaram de cometer o crime e, em tese, sob o pretexto de manter relações amorosas com a vítima, a menor de idade atraiu o homem até o local do crime, onde já se encontrava à espreita seu comparsa para subtrair o dinheiro da vítima.

Após ser surpreendido pelo autor, o idoso reagiu e entrou em confronto físico com o suspeito, mas acabou sendo atingido por dois tiros e veio a óbito ainda no local.

A adolescente infratora foi localizada e apreendida e as buscas em face do autor dos disparos continuam, quando for localizado será ouvido e colocado à disposição do Poder Judiciário.