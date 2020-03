PM prende três pessoas acusadas de roubo e receptação em Gurupi

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) está prestes a iniciar as obras de construção de um Centro Olímpico em sua unidade administrativa, Quartel do Comando Geral, localizado em Palmas, e realizou ainda a aquisição de cerca de 49 mil munições. Essas ações são fruto de emendas parlamentares promovidas pela deputada federal Dulce Miranda e pelo deputado estadual Eduardo Siqueira Campos.

O comandante da Polícia Militar, coronel Jaizon Veras Barbosa, ressalta a importância dessas parcerias com os parlamentares, tendo em vista que essa preocupação e o investimento na área de segurança pública trarão benefícios à população do Tocantins. “Tais investimentos proporcionarão melhoria da qualidade de vida e qualificação técnico-profissional de nossos militares”, destaca coronel Jaizon.

Centro Olímpico

A construção do Centro Olímpico é de emenda da deputada federal Dulce Miranda, destinando R$ 900 mil ao projeto, que terá ainda uma contrapartida do Governo do Tocantins, no valor de cerca de R$ 357 mil, totalizando um investimento de R$ 1.257.190,03.

A previsão é de que as obras iniciem no prazo de 15 dias, em uma área localizada no Quartel do Comando Geral da PMTO, em Palmas. A estimativa de entrega do Centro Olímpico é para 30 de novembro de 2020, conforme o cronograma da obra. O complexo contará com quadra poliesportiva coberta, duas arquibancadas cobertas, piscina semiolímpica, vestiários e sanitários. Será utilizado para treinamento, prática esportiva e de condicionamento físico dos policiais militares do Estado.

Aquisição de munições

Uma emenda do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos possibilitou a aquisição de cerca de 49 mil munições para a Polícia Militar no valor de R$ 295.476. Esse material já foi recebido pela PM e será distribuído a todas as unidades do Estado, para utilização nas ações operacionais e também em treinamentos.

Equipamentos

No início deste ano, a PM recebeu 215 coletes balísticos, da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), em contrapartida ao emprego de policiais militares do Tocantins da FNSP. O material já está sendo distribuído para as unidades.

No mês de abril de 2020, a instituição receberá 932 pares de coturnos, por meio de Convênio Federal (746 pares), e os outros 186 por meio de aditivo. O equipamento faz parte do fardamento operacional dos policiais militares.