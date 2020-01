PM prende suspeito de receptação em Gurupi

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (21), por receptação em Gurupi – TO. Em poder do suspeito os policiais localizaram um celular que havia sido roubado nessa data.

Acionados por meio do SIOP (Sistema Integrado de Operações), Policiais Militares se depararam com a vítima que teve seu celular roubado, mas que conseguiu rastreá-lo por meio de aplicativo. A equipe policial deslocou até o endereço rastreado e por meio de apoio da Força Tática e outras guarnições realizaram o cerco, onde o suspeito de receptação foi preso em flagrante. O suspeito negou a autoria do roubo e declarou estar apenas formatando o aparelho a pedido de outro homem, que supostamente seria o autor do roubo.

A Polícia Militar deslocou ao endereço do suposto autor do roubo, onde o suspeito evadiu do local, não sendo localizado. Na residência foram apreendidos alguns objetos, sendo eles: substância análoga ao crack, 6 celulares, balança de precisão, tubo de filme plástico cortado, uma pistola de vacinação bovina, uma chave de motocicleta, um capacete e dinheiro.

O homem foi conduzido e apresentado juntamente com o material apreendido na Delegacia, sendo autuado em flagrante pelo crime de receptação.