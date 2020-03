PM prende homem, apreende adolescente e arma de fogo, durante ocorrência de tráfico de drogas em Gurupi

Um homem de 38 anos de idade foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar, na tarde desse domingo, 1º de março, na BR-153, em Colinas do Tocantins. Edson James de Sousa estava em um dos carros (Cerato), que se envolveu na colisão, por volta das 17 horas. Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro.

Segundo os socorristas, Edson já estava fora do veículo quando chegaram ao local com a Unidade de Resgate. Os bombeiros relataram que Edson estava deitado no acostamento, na beira da rodovia, apresentando dores no abdômen. O motorista recebeu o atendimento pré-hospitalar e foi encaminhado para a unidade de saúde.

Ainda no local, os bombeiros puderam verificar a situação do paciente no segundo veículo (Prisma), ocupando o lado do carona, onde puderam ver que ele já não apresentava sinais vitais.

O motorista, que não pôde ser identificado, já havia sido levado por terceiros à unidade hospitalar de Nova Olinda.

Buscas em Piraquê

No município de Piraquê, na região oeste do Tocantins, bombeiros militares continuam as buscas por um homem que se afogou nesse sábado, 29, no Rio Lage, por volta das 17 horas. Os mergulhadores atuaram durante todo o domingo, mas sem sucesso. As ações foram retomadas na manhã desta segunda-feira, 2.

Testemunhas informaram que Wadson Damasceno da Silva, de 30 anos, havia ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Os bombeiros relatam que o Rio Lage tem água turvas e muitas correntezas.

Motociclistas acidentados

Em Gurupi, ainda neste domingo, 1º de março, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu vítimas de acidente na Avenida Honorina Waldir Lins. São dois motociclistas que receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para o Hospital Regional da cidade, estando um deles com fratura na perna esquerda.