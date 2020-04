PM detém homem acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Gurupi

A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio do 63° Delegacia de Paraíso do Tocantins, desvendou nesta segunda-feira, 6, um esquema de estelionato praticado por meio de vendas na internet. De acordo com o delegado José Lucas Melo, titular da 63ª DP e responsável pelo caso, a investigação teve início quando uma vítima informou ter visto um anúncio em grupo de whatsapp e, desse modo, faz contato com o vendedor e acertou a compra de roupas no valor de R$ 300.

No entanto, após efetuar o depósito, a vítima disse que o vendedor passou a dar desculpas até que encerrou a conversa. A vítima procurou a Polícia Civil que começou as investigações e descobriu a autoria do ato ilícito, tendo o responsável sido localizado.

O indivíduo, que tem 19 anos, utilizava a conta bancária de um familiar para receber os valores das vítimas. Ele será indiciado pela prática do crime de estelionato e o processo será remetido ao Ministério público e ao Poder Judiciário para a devida responsabilização, nos termos da lei. As investigações foram intensificadas no sentido de esclarecer se outras pessoas também possam ter sido vítimas do golpe.

A Polícia Civil orienta pessoas que desejam fazer negócios pela internet e/ou redes sociais sobre medidas que devem tomar como precaução:

1- Pesquisar o nome da empresa ou da pessoa com quem negocia na internet, vendo referências e comentários sobre negociações passadas;

2-Verificar junto ao Procon a veracidade da existência da empresa, assim como sua regularidade e a existência de reclamações;

3- Procurar pessoas (conhecidas pessoalmente) que tenham realizado compra da mesma empresa e buscar referências.