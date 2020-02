PM apreende um dos acusados de roubo a drogaria em Gurupi e prende uma mulher por crime ambiental

A Polícia Militar (PM) apreendeu na manhã desta sexta-feira (7), um adolescente, 15 anos, acusado de participação no roubo de uma drogaria em Gurupi e prendeu uma mulher, 44 anos, acusada de crime ambiental. Na residência do menor e da mulher, mãe do outro comparsa, a PM localizou diversos brinquedos infantis, várias sandálias, dois pares de patins, roupas masculinas, femininas, três mochilas infantis, sete estojos escolar infantis, uma TV 50 polegadas e um casal de jabutis.

A apreensão aconteceu na rua L18 no Jardim Medeiros, região norte. As intervenções policiais decorrem de levantamento de informações feito pela Agência Local de Inteligência (ALI) do 4º BPM, após roubo a uma drogaria situada no Jardim Eldorado. O crime ocorreu na noite desta última quarta-feira (5), ocasião em que dois homens adentram na drogaria se passando por clientes e logo em seguida um deles saca de uma arma de fogo e com a ajuda do comparsa roubam dinheiro e celular do atendente.

Após a o roubo os autores fugiram, porém, câmeras de segurança registraram a ação delituosa. A partir das imagens policiais da ALI localizaram a residência dos suspeitos.

Durante as diligências, que contou com o apoio de equipes do Serviço Operacional e da Força Tática da Unidade, os policiais apreenderam o adolescente em sua residência, local onde localizaram diversos produtos furtados, além da camisa e do boné, supostamente utilizado por ele no dia do roubo. O adolescente confessou a sua participação no roubo à drogaria e também de ter furtado os objetos que estavam em seu poder.

O outro acusado do roubo, que portava a arma de fogo, está foragido. Entretanto, a sua mãe foi presa em flagrante devido manter um casal de jabutis no quintal de sua residência. Ela alega que ao alugar o imóvel, os animais já estavam no ambiente.

O menor e a mulher receberam voz de apreensão e prisão, respectivamente e em seguida foram apresentados juntamente com todo o material e animais apreendidos na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.