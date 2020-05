Plataforma EAD do Hospital Geral de Palmas já qualificou cerca de 700 profissionais de saúde sobre Covid-19

Neste momento de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, a plataforma de Educação à Distância (EAD) do Hospital Geral de Palmas (HGP) se tornou uma ferramenta essencial para levar o conhecimento de forma prática e rápida e vem fazendo a diferença para diversos profissionais de saúde da unidade. O ambiente virtual com um mês em atividade já beneficiou cerca de 700 servidores e a unidade hospitalar é a única do Estado que conta com uma plataforma voltada ao ensino em saúde destinada a seus servidores.

De acordo com a responsável pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HGP, Michelle Filgueira “a nossa ideia principal era ofertar uma ferramenta de praticidade, com informações de qualidade para dar todo o suporte aos servidores do HGP. Nesta pandemia a plataforma tem nos ajudado a disponibilizar conteúdos voltados à Covid-19, de forma ágil e que os profissionais podem estudar de onde estiver. Hoje o ambiente virtual conta com cursos disponíveis com foco na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados com a doença”, comentou.

Conforme o diretor geral do HGP, Leonardo Toledo, a plataforma foi essencial neste momento de pandemia. “Nossa unidade é referência para o Plano de Contingência Estadual de Enfrentamento da Covid-19 no Tocantins. Utilizamos a tecnologia para levar conhecimento neste momento tão delicado que estamos vivendo e ofertar um suporte maior aos nossos servidores”, afirmou.

A ação é promovida pelo NEP em parceria com o Escritório da Qualidade; com o suporte do Núcleo de Segurança do Paciente; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH); Núcleo de Vigilância Hospitalar (NVEH); Núcleo de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalhador (NASST) e o apoio da Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Tocantins (ATI).

Profissionais beneficiados

Quem aproveitou a oportunidade foi a técnica de enfermagem do pronto socorro, Gilvânia Alves Vogado. “´Foi ótimo! Com informações atualizadas sobre teoria e prática, muito importantes diante deste momento atípico que estamos passando”, declarou.

A técnica de enfermagem que trabalha na Unidade de Tomada de Decisão, Doralice Maria de Souza aprovou a iniciativa. “Realizei os cursos disponíveis. Além de informações sobre a Covid-19, eu tirei dúvidas sobre paramentarão e desparamentação. São cursos bem explicativos, linguagem clara. Gostei muito!”, relatou.

A coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, Karla Ramos Carvalho ver a plataforma como ferramenta de praticidade. “É um meio fácil e prático para aprendizagem. Posso estudar e aprender de acordo com o meu tempo vago. A plataforma é excelente e de fácil acesso. É uma excelente iniciativa e parabéns aos envolvidos!”, exclamou.

Cursos ofertados

Na plataforma estão disponibilizados os seguintes cursos: plano de contingência da epidemia pelo Covid-19; uso correto de Equipamento de Proteção Individual (Epis) e medidas preventivas para limitar a transmissão por Covid-19; amostra biológica para diagnóstico da Covid-19 e manejo clínico da Covid-19.