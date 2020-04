Plantio de soja em várzea tropical está autorizado no Tocantins

Está autorizado, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o plantio de soja para produção de sementes nas várzeas tropicais do Tocantins, durante o vazio sanitário, na região que compreende os municípios de Lagoa da Confusão, Pium, Formoso do Araguaia, Guaraí e Dueré. O plantio no período de excepcionalidade é fundamental ao Estado e o coloca como uns dos grandes produtores de sementes de soja no país, sendo o único que pode produzir sementes e vendê-las atualmente para oito estados brasileiros, mas com potencial para vender aos demais estados.

“A audiência que tivemos com a ministra do Mapa, Tereza Cristina, onde fizemos pessoalmente a defesa do Tocantins quanto à segurança técnica e sanitária e apresentamos um excelente relatório técnico da Comissão de Sementes e Mudas, foi fundamental. Ganhamos, porque o Ministério decidiu baseado na ciência”, reforçou o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), César Halum, que reuniu-se, no último mês de fevereiro, em Brasília (DF), com a Ministra, o vice-governador Wanderlei Barbosa, o diretor da Embrapa, Alexandre Freitas; e parlamentares. O relatório técnico foi elaborado pela Seagro, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e pela Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec).

A expectativa é que se repitam os números de 2019, quando foram plantados 62 mil hectares. A colheita deve acontecer no máximo até 30 de setembro. Para garantir a segurança fitossanitária das lavouras quanto à ferrugem asiática da soja, a Adapec monitora permanentemente toda a área plantada nas várzeas tropicais desde a semeadura até a colheita e orienta os produtores quanto à aplicação de fungicidas.

Cadastro

O prazo, que teve início no dia 20 de abril, segue até 31 de maio de 2020. Os produtores devem cadastrar as áreas plantadas até o quinto dia útil após o encerramento da janela. É necessário fazer o download dos documentos no site da Adapec (https://adapec.to.gov.br/), preencher o formulário de cadastro, plano de trabalho, termos de compromissos e croqui da área, e posteriormente, entregar esta documentação no escritório da Agência.

Normativa

A medida faz parte da nova Instrução Normativa (IN) nº 003, de 14 de abril de 2020. Além de garantir o plantio durante este período, também prevê a alternância de princípio ativo na aplicação de fungicidas para o controle da ferrugem asiática, de acordo com o boletim técnico da Embrapa e a mudança no prazo para finalização de eliminação de plantas tigueras que, agora, passa a ser até o dia 10 de outubro. Antes, o produtor tinha até 30 dias após a colheita para eliminar as tigueras, porém, com a nova IN, independente do prazo final da colheita, o produtor deve respeitar o prazo final estabelecido na legislação.